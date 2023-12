Karina Oliva reafirmó su inocencia y aseguró: “Tendrán que pedir disculpas”

Karina Oliva lanzó polémicos dichos con respecto a su situación frente a la responsabilidad que se le atribuye en el fraude de subvenciones por el que fue formalizada junto a otros 11 exmilitantes del Partido Comunes.

Cabe destacar que el caso se enmarca en los abultados gastos de campaña que fueron presentados ante el Servicio Electoral (Servel) por más de $300 millones de pesos.

Luego de presentarse ante la justicia, la excandidata a gobernadora por la región Metropolitana se encuentra con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional.

Los dichos de Karina Oliva

Karina Oliva fue consultada por La Tercera sobre la reacción del Presidente Gabriel Boric luego de darse a conocer el escándalo de las boletas ideológicamente falsas.

Puntualmente, el mandatario le quitó su apoyo cuando las irregularidades en la campaña electoral salieron a la luz. Aunque, sobre esto, ella reafirmó su inocencia: “Creo que no correspondía, en ningún momento me preguntó ni me escuchó“, indicó.

“Creo que eso no se hace y optimistamente pienso que en el momento que sea declarada inocente, habrá muchas personas que tendrán que pedir disculpas como corresponde”, agregó.

Sumado al caso del Presidente, otras figuras políticas de Apruebo Dignidad como Irací Hassler y la ministra Camila Vallejo también dieron un paso al costado de su vida, según indicó. “A mí no se me ha respetado en términos políticos mi presunción de inocencia”, reclamó frente a la posición que tomaron.

