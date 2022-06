Karla Rubilar por acusación sobre uso de fondos públicos en campaña de su pareja: “No ocupamos ningún solo peso”

La ex ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, estuvo invitada en el reciente capítulo de Podemos Hablar de Chilevisión, donde se refirió a la polémica acusación sobre el supuesto uso de fondos públicos para apoyar la campaña parlamentaria de su pareja, el periodista Christian Pino, en octubre de 2021, cuando aún estaba en el cargo.

Según una carta consignada a través de un reportaje de T13, un grupo de trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social y Familia aseguraron que Pino era “parte del chat oficial de la Dirección de Prensa y Gabinete, donde se discuten y toman decisiones sobre las actividades de la ministra y por consiguiente del ministerio, hace parte de chats de campaña a miembros de gabinete y comunicaciones”.

En conversación con Jean Philippe Cretton, la ex secretaria de Estado aseguró que este hecho es “una de las espinitas que me quedan en el corazón”. “Yo he dedicado mi vida al servicio público, soy una mujer bien francota (…) Es una de las cosas más injustas que me ha pasado”, agregó.

En ese sentido, afirmó que “no es verdad, es una acusación completamente falsa. Si puedo decir algo de la guata, en algún momento decía como ‘si no la vamos a poder sacar del cargo, pero por último que terminen la relación'”.

“De verdad se lo digo, porque hay un Dios que todo lo ve, no ocupamos ningún solo peso e incluso fui extremadamente cuidadosa que no lo acompañé a hacer campaña en terreno, no hice ferias y pudiendo”, añadió.

No obstante, reconoció que “siempre uno puede hacer algo mejor, quizás nunca debí haber aceptado que gente se ofreciera a ayudar voluntariamente sin ocupar recursos fiscales. Quizás debí haber puesto una muralla china entre quienes podían estar relacionadas conmigo y con la campaña de Christian“.

“De verdad, de corazón, no hubo ningún solo peso ni un abuso de poder de mi parte para la campaña de Christian. Él se sacaba la mugre, se levantaba a las 6 de la mañana y acostaba tarde de lunes a domingo, porque quería servir en el Congreso”, reafirmó.

