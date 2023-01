“Soy una mujer y le pido respeto”: Karol Cariola y Luis Sánchez tuvieron áspero cruce en plena comisión

Un tenso momento fue el que se vivió este lunes en la Cámara de Diputadas y Diputados, específicamente en la Comisión de Constitución que revisa el proyecto que abre paso a un nuevo proceso constituyente.

Los protagonistas fueron la presidenta de la instancia, Karol Cariola (PC), y Luis Sánchez (Partido Republicano). Este último, cuestionó a su par en medio de una de las votaciones.

“Me va a obligar a tener que llamarlo al orden. Acabo de explicarlo. El cierre del debate, estamos votando el cierre del debate, diputado”, señaló la representante oficialista.

“Estoy pidiendo la aclaración de lo que se está votando, presidenta, hace rato”, reclamó Sánchez, quien procedió a golpear la mesa, algo que molestó a la oficialista que no dudó en recriminarle esa situación.

En ese momento, Cariola contestó: “Diputado, sabe qué, yo no le voy a aceptar que venga a golpear la mesa de nuevo. Y no le voy a aceptar que me grite. Soy una mujer, diputada, y le pido respeto”, dijo.

La diputada no se quedó ahí y continuó: “Soy presidenta de esta comisión y estoy aplicando el reglamento de manera estricta. Por favor. Si usted tiene la costumbre de gritarle a las mujeres, le pido que aquí no lo haga y menos que golpee la mesa, en votación”.

Mira el momento aquí: