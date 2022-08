“Deje de alterar la verdad”: El tenso momento entre Karol Cariola y Pamela Jiles por proyecto de sexto retiro

Un tenso momento fue el que se vivió este martes en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados, el cual fue protagonizado por las diputadas Karol Cariola (PC) y Pamela Jiles.

SI bien la instancia tenía presupuestada analizar y votar el proyecto de ley que rebaja el quórum de reformas de la actual Constitución a 4/7, las parlamentarias se cruzaron por un tema que sigue dando vueltas en el Congreso: El sexto retiro de los fondos de pensiones.

Todo comenzó cuando, al inicio de la sesión, Jiles solicitó la palabra para pedir que la iniciativa se ponga en tabla “con la mayor urgencia posible”, argumentando que es necesario “dado la situación de la población”.

Ante eso, Cariola, presidenta de la Comisión, recalcó que el listado de propuestas a discutir no los pone ella. “No tiene que ver con una voluntad personal, individual ni mucho menos algo que exceda mis competencias como presidenta de esta comisión. Quiero aclararlo porque es bastante fácil faltar a la verdad cuando acá los hechos están bastante claros”, dijo.

En ese momento, la autora del sexto retiro insistió en que “el proyecto fue declarado admisible por la mesa de esta Cámara y luego entonces se pasa a la Comisión correspondiente. En el caso del sexto retiro fue transferido, su tramitación, a esta Comisión y luego lo que corresponde es que la presidenta lo ponga o no lo ponga en tabla”.

Justo en ese momento, la legisladora comunista la interrumpió “no es así. Es que sabe que, deje de faltar a la verdad, por favor. No es verdad, diputada y, además, es primera vez que usted pide poner en tabla el proyecto. Quien lo había solicitado era el diputado (René) Alinco”.

“Si usted falta a la verdad permanentemente es mi deber tener que interrumpirla porque lo que está ocurriendo es que usted vuelve a distorsionar lo que ha ocurrido. Por lo demás, está en las actas que usted misma ha aprobado”, añadió Cariola.

La discusión continuó por varios momentos, donde la diputada PC sostuvo que “le pido diputada Jiles que, en honor a la verdad, en honor a la inteligencia de las personas que nos están viendo, que usted deje de alterar la información”.

Primero, porque esta no es (la) reiterada vez que usted ha pedido que se ponga en tabla el proyecto, porque no lo ha hecho. Y la vez que pudo hacerlo encogió los hombros y no dijo nada”, insistió.