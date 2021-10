El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, se refirió a la denuncia realizada por el artista chileno Eduardo Gatti sobre la utilización sin autorización de su canción Los Momentos para una campaña electoral.

Sin entregar detalles sobre el abanderado al cual se relaciona el uso del single, el músico sostuvo que “considero de muy mal gusto apropiarse y alterar descaradamente la letra de una canción que, a estas alturas, es un patrimonio no solo mío, sino de todos los chilenos”.

Fue a través de WhatsApp que este hecho comenzó a rondar y estaba asociado a la candidatura de Kast. La letra había sido modificada y decía “José Antonio / Va caminando / Tranquilo hacia La Moneda / No hay nadie que lo detenga / Con su paso firme y su consecuencia / Rodeado de buena gente / Que apoya su causa pide progreso y amor por la patria”.

Al respecto, el abanderado expresó que “lamento si esto de alguna manera ha podido afectar a un gran cantautor chileno, al cual yo le tengo una gran admiración y soy seguidor de su música”.

“En ningún caso nosotros hemos hecho algo ni como familia ni como comando, porque tenemos nuestra propia actividad y nuestra propia manera de comunicar las cosas. De hecho, yo no canto”, añadió Kast, aludiendo a las acusaciones que apuntaban a que él mismo habría entonado la canción difundida por redes sociales.

Finalmente, enfatizó que “no me gustaría que alguien se aproveche de la creatividad de otra persona para usarla políticamente”.

La alerta fue emanada por Gatti durante la noche del lunes, instancia en la que precisó que “nunca he autorizado el uso y menos la adulteración de una canción mía para una campaña política, sea del color que sea”.

“A pesar de que la pieza no se ha promocionado en el marco de la campaña oficial del candidato que la usa, me parece muy sospechoso que ese audio se haya viralizado en unas pocas horas“, sentenció entonces el ex integrante de Los Blops.

Por su parte, la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD) hizo hincapié en los derechos de autor, recordando que “el uso de música en campañas políticas debe estar debidamente autorizada por los autores o autoras que la crearon”.