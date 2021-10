A menos de un mes de las elecciones presidenciales, el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, dijo que no le molestaría hacer alianza con Chile Vamos en un eventual gobierno a su cargo.

En entrevista con El Mercurio, el candidato presidencial afirmó que “por supuesto” gobernaría junto al conglomerado del oficialismo si resulta electo en los comicios del 21 de noviembre.

“Ellos también van a necesitar de nosotros. Estamos abiertos a llegar a los mejores acuerdos por el país. Todos vamos a tener que abrirnos al diálogo”, señaló el ex diputado.

Respecto a la posibilidad de designar a militantes de partidos oficialistas a la cabeza de ministerios, sostuvo que “no es un problema de transar”.

Sin embargo, aclaró que “aquí todos tenemos que dar algo para mejorar la calidad de la política y mejorar la calidad de vida de las personas. Si alguien me dijera que me apoya, pero que ponga a esta persona de ministro y esa persona no es la adecuada para el Ministerio, esa persona no va a estar“.

Kast indicó que tiene “puntos de unión” con el programa de gobierno anunciado por el presidente Sebastián Piñera en las elecciones de 2017, pero algunas de esas propuestas no fueron cumplidas en el actual mandato.

“El presidente Sebastián Piñera habló de achicar el Estado y no lo hizo; habló de combatir el terrorismo y no lo hizo; habló de sacar a los parientes y no lo hizo. Chile Vamos tuvo un acuerdo político que se plasmó en un programa de gobierno y yo creo que la mayoría de ellos sigue creyendo en ese programa en el cual nosotros también creímos“, agregó.

Asimismo, remarcó sus diferencias con la carta presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, indicando que “nosotros queremos que el gobierno le devuelva la esperanza y progreso a Chile. Estamos aquí por convicción, no por conveniencia. Si alguien dice que va a modificar su discurso, su planteamiento, por la encuesta A o B, eso no lo vamos a hacer”.