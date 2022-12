José Antonio Kast reapareció para rechazar nuevo proceso constituyente: “Chile no necesita una nueva Constitución”

El ex candidato presidencial y fundador del Partido Republicano José Antonio Kast volvió a aparecer públicamente luego de meses de silencio tras la derrota electoral sufrida en diciembre.

Y esta vez lo hizo para abordar la discusión sobre una nueva Constitución, la que, según él, no sería necesaria para Chile.

En entrevista con La Tercera, el ex candidato republicano dijo que “nosotros no queremos un nuevo proceso constituyente. No queremos pasar por lo mismo. Se lo dijimos el 15 de noviembre del 2019: que había sido un acuerdo basado en la violencia y que iba a ser un fracaso. Un año antes del plebiscito dije que lo iban a perder, porque se sienten dueños de la verdad y la ciudadanía les va a decir que no”.

En esa línea, también señaló tener diferencias con la coalición derechista Chile Vamos, pues importantes figuras políticas de ese sector, como el presidente de la UDI Javier Macaya, han manifestado su opción abierta a construir una nueva Constitución para Chile.

“Ese es uno de los grandes errores del presidente de la UDI”, dijo sobre los dichos de Macaya, quien sostuvo que entre quienes votaron Rechazo habría personas que sí quieren un nuevo proceso constituyente.

De todos modos, aseguró que las diferencias que tiene Republicanos con Chile Vamos son subsanables, que se requieren unos a otros para construir un futuro gobierno y que el verdadero adversario se encuentra en la izquierda.

Evaluación del gobierno del presidente Boric

Pero el asunto constituyente no fue lo único que Kast abordó en la mencionada conversación, ya que también tuvo palabras para hacer una evaluación del desempeño del gobierno del presidente Gabriel Boric.

Además de criticar lo que encuentra que es una “radicalización” izquierdista de la administración oficialista, tuvo duras palabras para las designaciones ministeriales propuestas por el mandatario luego del triunfo del rechazo el 4 de septiembre y juzgó que los esfuerzos en materia de seguridad son insuficientes y tardíos.

“Él no tiene claro cuáles son las modificaciones que tiene que hacer a la Ley de Seguridad del Estado, cuáles son las modificaciones en la Ley Antiterrorista, qué es lo que tiene que hacer con migraciones. Estuvo con el Presidente de Perú. ¿Y logró algo en el tema del tránsito de migrantes o de las organizaciones criminales que usan Perú como base para pasar por Bolivia? Él es amigo del Presidente de Bolivia. ¿Se ha preocupado de lo que están haciendo con la trata de personas desde Venezuela, desde Colombia a Chile? No”, señaló.

Y agregó que “lamentablemente, no encuentro nada positivo al gobierno del Presidente Boric”.

Proyecciones políticas

El líder republicano contó que luego del triunfo del Rechazo se dedicó a recorrer Chil ey a observar las inquietudes y necesidades de las personas.

En esa línea señaló que “si alguien me pregunta ¿a usted le gustaría ser Presidente? Me encantaría. ¡Claro que me gustaría ser Presidente! Pero quizás no se va a dar la circunstancia o la oportunidad, y quizás aparece un nuevo liderazgo que pueda tomar ese desafío”.

“Voy a trabajar todos los días para que nuestro sector crezca. Si se dan las cosas, bien, y si no se dan, vamos a haber hecho un gran aporte para desenmascarar a esa izquierda fracasada”, complementó.

De todas maneras, aseguró que su intención de ser mandatario no es ciega y que si no resulta ser él el candidato de la derecha, estará contento de haber aportado y de que crezcan nuevos liderazgos.

“Es que el camino nuestro es hacer bien las cosas, es fortalecer una estructura, es generar conciencia en la ciudadanía de lo importante que es defender la libertad, la libertad de emprender, la libertad de educación, la libertad de conciencia. Y si uno hace bien las cosas, una probabilidad que ocurra es que yo sea candidato del mundo, pero, concluyó.