Una balacera fue registrada en el corazón de la comuna de Maipú en la Región Metropolitana, luego que sujetos desconocidos efectuaran varios disparos hacia la multitud que compraba en la esquina de las avenidas 5 de Abril y Pajaritos.

El incidente dejó al menos cuatro personas heridas y una fallecida. Información preliminar de Carabineros dio cuenta de que los disparos fueron efectuados desde un vehículo blanco en movimiento.

La subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, acudió hasta el Hospital El Carmen donde llegaron las personas lesionadas, donde se reunió con sus familiares y calificó de “gravísima” la situación vivida.

“Aquí hay cinco personas que fueron víctimas de una situación absolutamente indignante. Hemos conversado con las familias de todas las víctimas. estamos ofreciéndoles nuestros servicios de apoyo psicológico y jurídico”, afirmó la subsecretaria.

Lee también: Alcaldesa Barriga critica al Gobierno tras balacera en Maipú: “No tenemos ningún tipo de protección”

Asimismo, aseguró que las primeras pericias se han realizado con máxima celeridad. “Estamos realizando un operativo muy importante en el lugar donde podría estar esta persona que realizó los disparos. Vamos a perseguirlo sin parar hasta encontrarlo. Una vez que eso ocurra, vamos a presentar las querellas por todos los delitos aplicables, y vamos a perseguir la responsabilidad máxima buscando una sentencia ejemplificadora”, dijo la autoridad.

Martorell continuó agregando que “esta es una situación intolerable”. “Vamos a utilizar toda la fuerza del Estado para perseguir a el o los responsables y exigir las más altas penas“.

Por otro lado, la subsecretaria se refirió a las críticas sobre la falta de seguridad que habría desde hace un tiempo en centro de Maipú, señalando que, por el contrario, han efectuado un trabajo particular en la comuna del sector poniente.

“Lamentablemente, las últimas veces que he llamado a la alcaldesa no he tenido respuesta. Sin embargo, hemos realizado distintos barridos y caminatas con vecinos del sector, verificando la situación de seguridad del sector”, afirmó Martorell.

Lee también: El desesperado llamado de una mujer tras balacera: “Maipú es tierra de nadie, no hay autoridades competentes”