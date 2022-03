La Municipalidad de La Calera prohibirá desde este lunes 21 de marzo el ejercicio de los limpiadores de parabrisas callejeros, luego de que aprobara la moción por unanimidad en su concejo municipal.

Según detalla el decreto, la medida incluye a “los cruces regulados por semáforos, siendo la fiscalización a cargo de inspectores municipales y/o Carabineros, quienes tendrán la facultad de cursar las respectivas infracciones para ser derivadas al Juzgado de Policía Local”.

En conversación con CHV Noticias, el alcalde de la comuna, Johnny Piraino, señaló que “nosotros hemos tenido varias dificultades, principalmente la inseguridad tanto de los peatones como de los automovilistas, producto de esta actividad informal de los limpiaparabrisas”.

“Muchas personas me van a decir ‘el alcalde es poco humano, no da oportunidades’, sin embargo nosotros hemos hecho catastros y hemos invitado a las personas que inserten a la oficina de intermediación laboral, pero no lo hacen“, agregó el jefe comunal.

En ese sentido, Piraino sostuvo que una de las formas de “poder ordenar y de guardar la seguridad” es a través de una ordenanza, cuyas multas van de 1 a 5 UTM. “La idea es que aprendamos a responder a esta normativa que estamos realizando, porque muchas mujeres iban con sus niños, llegaba el limpiaparabrisas y la amedrentaba si ella no le daba una propina”, explicó.

“Creo que un bien nacional de uso público se debe respetar y debemos garantizar la seguridad de los peatones, automovilistas y las mujeres de nuestra comunidad”, cerró la autoridad.