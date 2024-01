“La defensa fue notable”: El reclamo de Cathy Barriga en tercer día formalización

Cathy Barriga, a minutos de su tercera audiencia de formalización, se dirigió a sus seguidores de Instagram para criticar la cobertura que se le dio a su defensa.

Luego de agradecer todos los mensajes de apoyo que ha recibido, la ex alcaldesa de Maipú le reclamó a sus seguidores que “lamentablemente ayer no se transmitió mi defensa, los medios de comunicación no publicaron la defensa“.

“La defensa fue notable el día de ayer, me sentí muy bien representada”, aseguró Barriga.

“Todos estos años se ha publicado la parte querellante, que puede decir lo que quiera, el tema es cómo probar lo que dice”, continuo la ex bailarina antes de proceder a publicar partes de su defensa.

La defensa de Cathy Barriga

En los clips compartidos por Barriga, donde se parte de los argumentos expuestos por su defensa, apuntan que el dinero supuestamente faltante en la municipalidad haya ido a parar al patrimonio de la ex alcaldesa o al de sus familiares fueron descartados.

Otro de los videos muestra una comparación que hace su defensa de los gastos realizados por el nuevo alcalde de Maipú, Tomas Vodanovic, con los realizados por en su propia administración.

Síguenos en