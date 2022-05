Laboratorios en la mira: Precio de venta de medicamentos a farmacias es 89% mayor que en el sector público

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) detectó importantes diferencias en el precio de venta de medicamentos desde laboratorios a cadena de farmacias y el sistema público. Según el FNE, el mismo producto se vende a las farmacias con un precio 89% mayor, lo que termina impactando en el bolsillo de la ciudadanía. Sergio Rojas, de Femsa Salud Chile, señala que “las farmacias no podemos vender barato lo que estamos comprando caro. Si el precio de los medicamentos baja desde los laboratorios hacia las cadenas, sin duda que podremos llevar eso a precio consumidor”. Por ejemplo, Glafornil, medicamento utilizado para la diabetes, a instituciones públicas los laboratorios lo venden a $1.710, mientras que a Cruz Verde a $5.614; otro caso es el Insulatard, que es vendido al Estado en $1.950 y a la cadena a $17.418. De acuerdo con el informe de la FNE, la existencia de diferencias de precios no son justificadas en volúmenes, lo que podría indicar un ejercicio de poder de mercado por parte de los laboratorios en el retail. La investigación concluye que no obtuvo argumentos contundentes por parte de los 23 laboratorios analizados que expliquen la razón por la cual venden a distinto precio a las cadenas.