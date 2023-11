Ex seleccionadas de hockey denuncian abusos sexuales por ex entrenador Eduardo Flores

Ex jugadoras de la Selección femenina de Hockey de Chile, denunciaron haber sido víctimas de abusos sexuales reiterados por parte del ex entrenador, Eduardo Flores Castillo.

Serían al menos 7 ex hockistas las que fueron sujeto de los abusos de Castillo durante su periodo al mando de “Las Marcianitas”, el que comenzó en el 2000.

M. B., la ex delantera decidió sacar la voz y entregó detalles a Meganoticias sobre la forma en la que el preparador físico abusaba de ella, calificándolo como “un depredador sexual, ataca a todas las edades”.

“Siempre me hacía mirar la pared y se masturbaba, mientras hacía como que medía las caderas, y nos hacía tocar el piso”, detalló.

“Siempre era el mismo modus operandi con las niñas. Nos llevaba al baño y nos decía que era para pesarnos y medirnos, aunque no tenía competencias en materia de nutrición. Nos decía que nos sacáramos la ropa (…). Te masturbaba, acercaba sus genitales a nosotras. Después empezó a ser él sin ropa”, agregó.

“Tenía 10 años cuando abusó de mí…”

Misma historia que se repitió con C. A., quien relató otro de los episodios que ocurrió en el colegio donde entrenaban las seleccionadas nacionales.

“Yo tenía 10 u 11 años, y este tipo abusó de mí y de otras chicas en distinto grado. Me hizo quitar la ropa, bajar las calzas hasta las rodillas, y (que) me empezaba a tocar las piernas (…). Él me tocaba los glúteos, la cintura. Todo bajo el pretexto de una evaluación física. Esa vez él olía a mucho alcohol”, relató.

De acuerdo a lo especificado por la deportista, no se realizaron en el momento las denuncias en contra Flores, ya que fue retirado del club.

Sin embargo, estas no serían las primeras denuncias en contra Eduardo Flores, ya que el pasado martes el preparador físico fue formalizado por el abuso sexual reiterado a una menor de 14 años durante el 2021.

