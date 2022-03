Durante la tarde del pasado jueves, Ángelica Castro informó a través de sus redes sociales sobre la violenta encerrona que sufrió su esposo, el actor Cristián de la Fuente, que terminó con su hija Laura herida tras recibir un impacto de bala en su pierna.

El hecho ocurrió en el sector Las Lomas de La Dehesa, comuna de Lo Barnechea, cuando ambos esperaban ingresar al Campo de Golf. Fue entonces que De la Fuente y su hija fueron víctimas de un robo con intimidación, en calidad de frustrado, perpetrado por dos delincuentes que los amenazaron con un arma de fuego a fin de sustraer especies de valor. Ante la negativa de los afectados, uno de los sujetos disparó en contra del ventanal izquierdo del vehículo, hiriendo a la adolescente de 17 años.

A tres días del incidente, Laura de la Fuente rompió el silencio en su cuenta de Instagram. “Me gustaría agradecerle a mis papás por estar siempre a mi lado apoyándome en este momento tan doloroso y traumático, a todo el personal médico que me atendió en la clínica, me subieron el ánimo y que con precisión me ayudaron a salir de esto”, comenzó diciendo.

Lee también: Cristián de la Fuente relata dramático intento de asalto que dejó a su hija baleada: “No podemos vivir así”

En la publicación, que incluye una imagen sosteniendo la mano de sus padres, la adolescente también agradeció el cariño de su círculo más cercano y de “personas que tal vez no conozca, pero que estuvieron presentes a través de toda la buena energía que mandaron y cadenas de oraciones para que todo saliera bien”.

Asimismo, indicó que ya salió de la Clínica Alemana y actualmente se encuentra en reposo en su casa. “Gracias por toda esta buena onda, amor y a el excelente trabajo de los médicos (…) Ahora a enfocarme en mí misma y en mi recuperación para pronto salir adelante y volver a caminar“, sostuvo.

“Espero que algún día podamos volver a sentirnos tranquilos, seguros, sin miedo y libres en las calles de nuestro país que quiero tanto! Muchas gracias a todos”, cerró.

Revisa el mensaje de Laura de la Fuente acá: