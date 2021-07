El candidato presidencial de la UDI, Joaquín Lavín, se refirió al inicio de la Convención Constitucional de este domingo, donde se realizaron algunas manifestaciones en el exterior del ex Congreso de Santiago.

Sobre esta situación, el aspirante a La Moneda respaldó el trabajo de Carabineros en lugar y también el del Gobierno, ya que aseguró que al Ejecutivo “le corresponde mantener el orden público, creo que las grandes críticas que le hace es que no ha sido capaz de mantenerlo, pero tiene que hacerlo”

En este marco, Lavín afirmó en el debate presidencial de los candidatos de Chile Vamos que “quizás algunos convencionales sobre interpretan equivocadamente su rol. Chile quiere pasar a una etapa mejor, quiere pasar a otro nivel, exigirle más al Estado y progresar, pero no quiere una revolución, no quiere violencia, no quiere polarización y no quiere comunismo”.

Lee también: “Con emoción saludamos la elección de la hermana”: Evo Morales felicitó a Loncón por ser la presidenta de la convención

“Cuando uno ve los incidentes afuera, las faltas de respeto en el momento que se interpreta el himno nacional, que la primera declaración sea que liberen a los presos que pusieron bombas molotov, obviamente que no corresponde. Entonces cuidado, que cumplan bien su rol para que Chile pase a una etapa nueva y mejor”, añadió el ex alcalde de Las Condes.

Finalmente, el candidato gremialista felicitó a Elisa Loncón por ser electa presidenta del hemiciclo y por el discurso emitido.

Lee también: Harboe afirmó que la convención “no tiene ninguna facultad” para revisar amnistía para presos del estallido social

Sin embargo, aclaró que, a su juicio, “la heroína ayer fue Carmen Gloria Valladares (secretaria relatora del Tricel). Ella (Loncón) tiene que cumplir su rol de presidenta de la convención, obviamente que tiene su corazoncito y su forma de pensar, pero tiene que dar garantías a todos, como lo hizo Carmen Gloria Valladares”.