“Dónde le deposito”: Farkas anunció importante donación para mujer que hizo desesperado llamado en televisión

Leonardo Farkas, empresario que se ha caracterizado por ayudar a personas en situaciones difíciles, nuevamente hizo gala de su generosidad y anunció una importante donación.

El filántropo se conmovió con el caso de Yolanda, mujer que este miércoles irrumpió en un despacho del matinal Contigo en la Mañana en Maipú para pedir ayuda en medio de la angustiante situación económica que atraviesa.

Entre lágrimas, la vecina contó que “estoy desesperada porque yo tenía un permiso acá en la plaza con mi hijo para vender sopaipillas, y desde que entró este nuevo alcalde la ordenanza municipal me quitó mi patente“, haciendo referencia a Tomás Vodanovic.

“Hay días en que le tengo que dar fideos a mi hijo, no tengo para comprarle su leche; tengo deudas en el banco, me van a quitar a lo mejor mi casa, tengo deudas de tres meses que no he podido pagar”, continuó la mujer que estaba acompañada de su hijo de 37 años, quien padece de una parálisis cerebral.

Por otro lado, señaló que vive sola junto a su hijo Eduardo y otra niña que se mantiene estudiando, y recibe una pensión de invalidez de $180 mil además de dos paquetes de pañales al mes.

Sin embargo, esto no es suficiente para solventar sus gastos mensuales, ya que “Eduardo (su hijo) tiene que tener una alimentación especial”.

Anuncio de Leonardo Farkas

A través de sus diferentes redes sociales, Leonardo Farkas expresó su solidaridad con Yolanda, anunciando un millonario aporte que permitirán solventar sus gastos.

“Díganle a este madre que trabaja con su hijo con parálisis en la calle para sobrevivir, dónde le deposito $2 millones para ayudar un poco a su situación“, anunció.

Asimismo, afirmó que “rezo a diario por un mundo sin sufrimiento”.