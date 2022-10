Con piscina temperada en el interior: Así es por dentro la mansión que donó Leonardo Farkas

Revuelo causó la donación que hará el empresario nacional Leonardo Farkas, quien confirmó que entregará una mansión ubicada en el exclusivo barrio de Lo Curro para la Fundación Desafío Levantemos Chile.

El filántropo se refirió a esta noticia y aseguró que no lo hace por el hecho de disminuir el pago de impuestos, sino que tiene que ver más que nada con que “lo que tengo no es mío, soy simplemente un administrador de Dios. Tengo más de lo que necesito, mientras muchos no tienen lo mínimo”.

A través de un comunicado, indicó que espera que con la venta de la propiedad “puedan construir muchísimas casas para las familias necesitadas”, valorando la “valiosa gestión” que hace esta entidad.

Así es la mansión por dentro

Desafío Levantemos Chile entregó a CHVNoticias imágenes exclusivas de la vivienda en Vitacura, donde se puede ver los más de 12.000 metros cuadrados que contemplan un enorme patio. Precisamente, aquí están las canchas de tenis y de raquetball.

En cuanto al interior, la casa tiene habitaciones gigantes y una piscina temperada, mientras que en la vista aérea se aprecian los árboles que le dan un toque especial.

¿Qué más tiene la mansión?

De acuerdo a la corredora encargada de la venta del inmueble, a la mansión hay que sumarle estas características: