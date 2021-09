El presidente de Renovación Nacional (RN), Francisco Chahuán, informó durante esta jornada que el diputado Leonidas Romero pasará al Tribunal Supremo del partido con el fin de analizar una posible expulsión, luego que manifestara su intención de apoyar a José Antonio Kast en las elecciones presidenciales.

A través de un video, Chahuán señaló que “ningún parlamentario de Renovación Nacional apoyará a un candidato distinto a Sebastián Sichel” y que aquellos que consideren a alguien distinto “tendrán que dar un paso al costado”.

“Es por eso que hemos tomado la decisión de pasar al Tribunal Supremo a Leonidas Romero para que se adopten todas las medidas sancionatorias correspondientes”, aseveró.

Luego de conocer la decisión del timonel de la tienda oficialista, Romero aseguró que se encuentra “tranquilo”.

“Le avise a la directiva completa antes de la inscripción les pedí la libertad de acción, al igual que en las primarias y me dijeron que no y les dije que mi candidato era José Antonio Kast. Agradecido porque me inscribieron, ahora no sé si me van a bajar de la lista. Si me van a expulsar del partido es decisión de ellos“, declaró en entrevista con Emol.

Asimismo, el parlamentario sostuvo que “no le he mentido a nadie, no se enteraron por la prensa, lo hice personalmente hace unas semanas atrás. Que hagan lo que tengan que hacer, tienen la libertad de expulsarme y yo de asumirla“.

Sobre qué pasaría si fuese expulsado de la colectividad, aseveró que “antes de entrar a la política era un microempresario exitoso, lo que tengo hoy es gracias a mi trabajo de ayer, antes de ser político; en la política no he adquirido nada. No me van a cortar los brazos ni me moriré de hambre, porque si no sigo en política, seguiré con mi emprendimiento”.

Romero expresó que su apoyo por el abanderado del Partido Republicano porque representa “en lo que creo, en mis principios éticos y morales”, entre ellos su rechazo al aborto, el matrimonio igualitario, la adoptación homoparental y la eutanasia.