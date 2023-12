Pdte. Boric promulgó ley que regula registros audiovisuales en actos policiales: ¿En qué consiste?

El presidente Gabriel Boric promulgó la mañana de este martes la nueva ley que regula los sistemas de registro y almacenamiento audiovisual en actos policiales.

El texto aprobado por unanimidad en el Congreso establece, entre otras, cosas que las imágenes y sonidos registrados en los procedimientos de las distintas policías tendrán que ser entregadas al Ministerio Público en caso de ser requeridas.

Además, el Gobierno explicó que esta ley busca proteger a las personas evitando abusos policiales y también a las policías, evitando denuncias infundadas.

Pdte Boric: “La sensación de inseguridad en Chile es verdadera”

“Estamos completando 45 iniciativas de seguridad aprobadas en menos de dos años de Gobierno. Este es un esfuerzo que es profundo, integral, que no tiene precedentes“, expresó el mandatario en la ceremonia de promulgación.

Además, señaló que “incluye además el aumento de los recursos a las instituciones de seguridad, en particular, a Carabineros de manera significativa. (También) la renovación del parque vehicular, de sus propias herramientas de seguridad y armamento”.

“Hay quienes a veces dicen “acá no se está haciendo nada”, eso no es cierto. Les digo abiertamente (que) eso es falso. La sensación de inseguridad en Chile es verdadera y yo me la juego todos los días y me levanto y me acuesto trabajando en cómo mejoramos esa situación”, reflexionó Boric.

¿En qué consiste la ley que regula registros audiovisuales en actos policiales?

La nueva ley que regula registros audiovisuales en actos policiales, tal como fue mencionado, establece que los archivos tendrán que ser entregados al Ministerio Público en caso de que alguna investigación lo requiera.

A su vez, valida los registros que hacen las cámaras que ocupan las policías, como Carabineros y la PDI, como medio de prueba, garantizando mayor transparencia y probidad.

Por otro lado, la ley también establece sanciones, pues los funcionarios policiales que sin orden previa modifiquen, oculten, eliminen o alteren cualquier forma los sistemas de registro y almacenamiento podrán ser sancionados con la suspensión del empleo junto a multas que van de los 15 a 20 UTM.

