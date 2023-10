Ley de Usurpaciones: Ministra Tohá llamó a “no levantar fantasmas ni generar confusión”

La ministra del Interior, Carolina Tohá, volvió a hablar sobre la Ley de Usurpaciones, proyecto que ha generado un gran debate por el veto del Gobierno. En ese sentido, habló en el Congreso y remarcó la postura del Ejecutivo, que ha sido muy criticada por la oposición.

“Cuando el Ejecutivo veta, lo hace porque el proyecto que ha sido despachado por el Congreso genera objeciones profundas y preocupaciones por parte del Gobierno, y eso lo hace ocupar este instrumento constitucional”, partió declarando.

Para que el debate sea fructífero, Tohá apuntó hacia la postura de la oposición y afirmó que debe fundarse en datos concretos y “no en levantar fantasmas, no generar confusión, ni poner palabras, intenciones o normas en boca del otro”.

Usurpación no violenta

Tohá también hizo hincapié en un término que ha sido muy cuestionado. “El concepto de usurpación no violenta, no lo inventó el Gobierno. Está en la ley antigua que se quiso reemplazar y está en el la ley que despachó el Congreso. Ese proyecto establece el concepto de usurpación no violenta, ha existido siempre en la historia de nuestro derecho”.

“El proyecto que estamos vetando hace algunos cambios que no van a modificarse con el veto aprobado, esos cambios implican que todo tipo de, usurpación sea violenta o no violenta. Siempre en todos los casos será un delito, hoy es solo falta. También se va a habilitar la detención, hoy no se les puede detener, solo desalojar”, agregó.

También manifestó que en la usurpación no violenta el Ejecutivo deja la decisión al juez si se refiere a una pena de multa o de cárcel, porque las usurpaciones no violentas pueden tener expresiones muy distintas.

Ahí dio el ejemplo de que puede tratarse de un predio que ha sido usurpado varias veces o puede tratarse de una familia que no tiene casa y va se instala en un predio. Por eso explicó que el Ejecutivo propone que el juez evalúe si aplica cárcel o multa.

Por último criticó a la oposición: “Entendemos que la derecha piense que todas las personas que están en campamentos deberían ser condenadas a la cárcel, pero queremos que se debatan esos términos y no se diga que el Ejecutivo está protegiendo usurpadores y defendiendo delincuentes”.

Además, agregó que los senadores de derecha cuando presentaron sus mociones, ninguna de ellas establecía cárcel para la usurpación no violenta. En algunos casos era multa y en otra trabajos comunitarios.

Síguenos en