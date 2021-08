Este viernes la Lista del Pueblo oficializó a su candidato presidencial de cara a las elecciones de noviembre. Se trata del activista mapuche Diego Alexis Ancalao Gavilán, quien anteriormente había intentado irrumpir como aspirante a La Moneda.

Según detalló la colectividad en un punto de prensa, en los patrocinios del Servel votaron más de 3.500 personas desde el 12 hasta el 19 de agosto, donde Ancalao fue el precandidato que más auspicios obtuvo, en desmedro de Soledad Mella e Ingrid Conejeros, las otras aspirantes.

En sus primeras palabras, el abanderado declaró que su candidatura “tiene como objetivo sanar las profundas heridas que tiene Chile. Las heridas de pobreza, desigualdad, falta de oportunidades y segregación de los pueblos originarios en Chile”.

Sin embargo, una parte de la Lista del Pueblo no estaría conforme con la oficialización de Diego Ancalao. Así lo expresó la facción denominada “Por un nuevo Chile”, que criticó la nominación a través de un comunicado publicado en la cuenta oficial de Twitter de la agrupación.

“No sólo no está vinculado a ninguna lucha, sino que sus vinculaciones son a la Concertación y a denuncias por fraudes”, expresaron en el tuit.

Por medio de una extensa declaración, calificó la postulación como un “lamentable espectáculo, donde se pone a competir al más puro estilo neoliberal, donde ponen a dos candidatas sabiendo de antemano que no tenían ninguna posibilidad, con un candidato que lleva juntando patrocinios desde abril”.

En ese sentido, plantearon que Cristián Cuevas, quien no fue considerado para la lista de precandidatos presidenciales, “triplica” la cantidad de patrocinios obtenidos por Ancalao.

“Nos hace pensar que esto ha sido una maniobra funcional de la ex Concertación o tal vez de otros intereses, donde se instala una candidatura débil, que no tiene trayectoria, no tiene origen popular y que no representa las demandas emanadas del estallido social ni las de autodeterminación de la nación mapuche“, agregó el texto.