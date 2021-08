La Lista del Pueblo dio a conocer este jueves a los precandidatos presidenciales que deberán ser sometidos a la consulta ciudadana para determinar cuál de ellos será finalmente el representante del conglomerado en las elecciones de noviembre.

Se trata de María Soledad Mella, reconocida activista medioambiental de la población lo Hermida y recicladora; Diego Ancalao, weichafe mapuche del lof Ancalao; e Ingrid Conejeros, lamngen mapuche de Temuco, quien se hizo conocida por ser vocera de la machi Linconao.

Un listado en el que no aparece Cristián Cuevas, el ex militante del PC, PS y CS, quien hace algunos días había sido indicado como el precandidato presidencial de la Lista del Pueblo por una votación interna, pero que actualmente no cuenta con su respaldo oficial.

Los abanderados fueron informados a través de un video en Instagram, instancia en que se especificó que estas tres precandidaturas han asumido un compromiso para regirse por los principios de la Lista del Pueblo, así como la promoción de un “Estado Ambiental, Igualitario, Participativo, Plurinacional, Feminista, Disidente y comprometido por las causas sociales, incluyendo la liberación de los presos políticos de la revuelta”.

Añadieron que aquellos precandidatos que no triunfen en la consulta ciudadana, podrán igualmente continuar en la carrera por La Moneda, quedando en libertad de acción, aunque sin el apoyo de este movimiento político.