En una semana marcada por las definiciones de cara a las elecciones de noviembre, la Lista del Pueblo ha sufrido cinco bajas de sus filas por diferentes razones que apuntarían a las precandidaturas parlamentarias y presidenciales presentadas por la colectividad.

Uno de ellos fue el constituyente electo por el distrito 23, Helmuth Martínez Llancapán, quien mediante un comunicado manifestó en primer lugar que “quiero reafirmar públicamente mi absoluta independencia en el proceso constitucional”.

“Si bien, formé parte de una fusión de listas independientes, ‘Elige independiente y La Lista del Pueblo’, ello fue únicamente con fines electorales, sin adscribir a una ideología ni acuerdos políticos partidistas con ninguna de las dos listas. Por lo tanto y ante cualquier duda al respecto, declaro no formar parte del conglomerado Lista del Pueblo, ya que mi trabajo siempre ha sido y será directo con la gente”, explicó.

Misma situación que expresó Natalia Henríquez, constituyente electa del distrito 9. A través de un escueto mensaje, indicó que “desde la fecha de su decisión de iniciar un camino electoral para cargos parlamentarios y presidencial yo me marginé de la participación de la Lista Nacional” de la Lista del Pueblo.

Sin embargo, aclaró que dicha decisión no afectará su compromiso y trabajo con el resto de los constituyentes electos.

Ya son cinco

Horas antes, Camila Zárate, convencional electa por el distrito 7, indicó en conversación con Ex Ante que dejó de participar de las asambleas del movimiento político, aclarando que no ha sido parte de las definiciones ni decisiones que tomó y adopta actualmente la colectividad.

“Yo nunca voy a negar que ingresé a través de la Lista del Pueblo. Fue la lista que yo elegí, no obstante de que yo ya no participo en la lista, por lo tanto no me hago parte de las definiciones de la Lista del Pueblo”, sin embargo “esto no significa que yo niegue a la Lista del Pueblo”, argumentó.

Durante la tarde de este viernes, se conoció también la renuncia de Claudia Pérez, ex Coordinadora de Campaña de Giovanna Grandón. Precisó que su decisión se debió al “hostigamiento, continuas fricciones, malas prácticas, actitudes matonescas y la evidente falta de probidad de algunos dirigentes, hechos denunciados y expuestos en diversos medios de comunicación”.

Una situación que también fue abordada por Grandón, conocida como Tía Pikachu, quien señaló que hará un “parelé” con la Lista del Pueblo porque “estoy abocada a la Convención”. Enfatizó que “no es salirse, pero es concentrarse totalmente en la Constituyente”, es decir, “no voy a participar de las asambleas, ni de las votaciones”.

Finalmente, Luz Alca, quien fue candidata a constituyente por el distrito 23 en la Lista del Pueblo, también informó que da un paso al costado del movimiento por “la falta de democracia, la falta de respeto a las decisiones de la asamblea, dando lugar a decisiones que son convocadas de manera unilateral y vertical por una sola persona”

Carrera presidencial

Una decisión adoptada por los constituyentes que, según los argumentos entregados, apuntaría a la determinación adoptada al interior de la asamblea de LLDP que definió a Cristián Cuevas como su precandidato presidencial. Una información que fue desestimada más adelante, precisando que sus cartas para La Moneda serán sometidas a una consulta ciudadana.

Fue así como este jueves publicaron un video en el que dieron a conocer que María Soledad Mella, Diego Ancalao e Ingrid Conejeros, serán los tres abanderados de la Lista del Pueblo para someterse a esta votación popular.