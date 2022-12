“Esto no es un show, señores”: El fuerte llamado de comandante de Bomberos por incendio en Viña del Mar

Durante la jornada de este jueves, un gigantesco incendio forestal ha afectado a cerca de 200 viviendas en Viña del Mar, en la Región de Valparaíso.

Debido a esta situación, 400 voluntarios de Bomberos se encuentran trabajando activamente para proteger las casas afectadas. Además, se solicitó apoyo para equipos de emergencia provenientes de la Región Metropolitana.

Según indicó Bomberos,hasta el lugar se han trasladado 16 compañías de la Región de Valparaíso y otras cinco de la capital. Respecto a estas últimas, corresponden a las comunas de Ñuñoa, Talagante, Melipilla y Quinta Normal.

Además, municipio de la Ciudad Jardín ha habilitado dos albergues oficiales: los liceos Guillermo Rivera y Benjamín Vicuña Mackenna. Sumado a lo anterior, capacitaron la Escuela República de Ecuador como centro de acopio.

Por su parte, la Onemi reiteró el llamado a evacuar los sectores de Tranque Sur, Puerto Montt, Puerto Aysén, Cabritera, Forestal Alto y Toma Felipe Camiroaga.

𝗩𝗜𝗡̃𝗔 𝗗𝗘𝗟 𝗠𝗔𝗥 | Sobre 400 Bomberos y Bomberas se encuentran trabajando activamente para proteger las viviendas del #IncendioForestal Se activó el Sistema Nacional de Operaciones y Cuerpos de Bomberos de la Quinta Región y Metropolitana prestan apoyo … (1/2) pic.twitter.com/LPKseNzd5K — Bomberos de Chile (@BomberosdeChile) December 23, 2022

“Esto no es un show, señores”

Claudio Bustamante, presidente del Consejo Regional Metropolitano de Bomberos, indicó a CHV Noticias que desde la capital están apoyando con camiones aljibes para “cubrir lo que puede perjudicar a las personas, a viviendas”, además de “abastecer a CONAF con todo el soporte de agua para combatir aéreamente el fuego”.

Por otra parte, 12 carros bomba se trasladaron a la Región de Valparaíso para atender la emergencia. “Los bomberos que van están todos capacitados, son compañías forestales”, indicó Bustamante.

Asimismo, Patricio Brito, comandante del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar, informó que “estamos en una emergencia declarada muy crítica, se están quemando aproximadamente 200 casas”.

Además, aprovechó de hacer un llamado a no concurrir a los sectores afectados. “La situación es crítica, el viento es bastante fuerte y hago un llamado a que salga de las casas y evacúe sector de Viña del Mar alto y las Siete Hermanas”, alertó.

“La situación es tremendamente crítica. La gente, que no se acerque al lugar, no dejan trabajar a Bomberos. Lamentablemente, se han quemado casas porque la gente estaciona sus vehículos en medio de la calle (…) Esto no es un show, señores, hay casas que se están quemando“, cerró.