En la mañana de este viernes, llegó al aeropuerto de Santiago la ciudadana afgana Zainab Momeny, hermana de la estudiante de medicina de la Universidad de Chile Zahra Habibi, quien había solicitado colaboración a la cancillería chilena para sacarle del medio oriente.

El pedido de la universitaria se dio tras la toma de los talibanes al poder, quienes comenzaron a administrar a la fuerza el aeropuerto de Kabul, lo que generó pánico en las mujeres y la ciudadanía de Afganistán, todo esto a mediados de agosto.

Finalmente, tras varias semanas de intensas gestiones y que incluyó viajes por Pakistán. Dubái, Paris y finalmente Santiago, Zainab aterrizó esta mañana en la capital chilena para reencontrarse con parte de su familia.

Lee también: Debatieron sobre el proceso constituyente y DD.HH: Piñera se reunió con el Papa Francisco en el Vaticano

La ministra (s) de Relaciones Exteriores, Carolina Valdivia, agradeció a quienes hicieron posible está llegada, especialmente a la cancillería argentina, debido a que colaboraron en las gestiones.

“Nosotros no tenemos diplomáticos en Pakistán, por lo que buscamos los países más cercanos para que nos ayudarán en este proceso. Ahí estaba Leopoldo Sahores (embajador trasandino en este país) quien colaboró y le entregó los salvoconductos para que pudiese llegar”, explicó la autoridad nacional.

Consultada sobre si llegarán más personas desde Afganistán, Valdivia detalló que “estamos pensando que lleguen más personas en grupo, todavía no hay una fecha porque ciertas personas no tienen su pasaporte al día, o porque sus documentos de viaje tampoco están. Algunos están en Irán y otros en Pakistán”.

“Ya hemos emitido todos los salvoconductos que van a permitir llegar a Santiago. Esperamos a tener confirmación de los vuelos. Tenemos un grupo de 20 que están en Pakistán y otro grupo de más personas en Irán”.

La emoción de las hermanas afganas

Posteriormente, habló frente a la prensa la estudiante de medicina Zahra Habibi, quien dijo muy emocionada que “estoy como bloqueada y no sé cómo reaccionar. Fue todo muy complejo, no fue fácil rescatar a mi hermana”

“Ella entró ilegalmente en Pakistán y sacarla de ahí fue un trabajo muy duro. Muchas veces me sentí decepcionada y creía que esto no estaba funcionando. Aún así, toda mi red de apoyo, mi familia chilena y todo el mundo me apoyó y me decían que iba a salir todo bien”, comentó.

Finalmente, la propia Zainab Momeny afirmó, traducida por Zahra, que “quería saludar a todos ustedes y a Chile entero. Agradecerles a todas las organizaciones que ayudaron para salvarme. El Canciller Andrés Allamand se comunicó conmigo personalmente y dijo que la posibilidad de subirme al avión no era tan alta”.

Lee también: Corte acusa a 3 ex agentes de la DINA por el secuestro de adolescentes en 1974

“Me siento feliz y todavía me cuesta creer que estoy a salvo aquí en Chile. Por fin puedo dormir tranquila y sin preocupaciones. No tengo claro mis planes en Chile, porque antes de la llegada de los talibanes tenía pensado ir a otro país a estudiar, por lo que no sé cómo están esas posibilidades”, concluyó.