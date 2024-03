Las sospechas de la familia: Lo que se sabe de la joven embarazada desaparecida en Santiago

Ana Karen Cortés fue vista por última vez con su familia el pasado 20 de febrero, luego de haber emprendido un viaje desde Ovalle hasta Santiago con la finalidad de acudir a un control médico, presuntamente vinculado a su embarazo de 8 meses de gestación.

Sin embargo, desde entonces no han sabido nada sobre su ella y qué podría haber ocurrido para que dejara de comunicarse de sus cercanos. A partir de esto, han surgido diversas teorías y sospechas preliminares que revisamos a continuación.

Lo que se sabe de la desaparición de Ana Karen Cortés

El caso, tal como mencionamos, se remonta al pasado 20 de febrero, cuando Ana Karen viajó desde Ovalle hacia Santiago. De acuerdo con el relato de su familia, iba a asistir a un control médico y luego realizaría compras, entre otros trámites.

Una vez en la capital, sería supuestamente acompañada por su pareja, quien además correspondería al padre de su guagua.

Sin embargo, la última vez que tuvo una conexión a redes sociales fue durante una madrugada y esto generó preocupación en sus cercanos.

“El día lunes traté de llamarla al teléfono. Estaba encendido, no me contestó. Mi otra hija me dice que me preocupe, porque la Karen se había conectado a las 5 de la mañana y hasta cierta hora”, expresó Juana, mamá de la mujer desaparecida.

Pero Juana explicó que durante esta semana volvió a aparecer en línea en una aplicación de mensajería. Por lo mismo, comenzó a enviarle mensajes que no fueron contestados.

“Ayer se volvieron a conectar al messenger de ella y nos corta. Yo le envío ‘hija, lo único que quiero saber es si estás bien’, y de ahí ya no hay nada más”, comentó la madre de Ana.

La principal sospecha de su familia

Según mencionan sus cercanos, Ana Karen tenía una pareja que iba a estar junto a ella durante estos días. Pero al tomar contacto con él para consultarle sobre la mujer de 34 años, este individuo les habría negado su existencia.

“Él la niega, él dice que no la conoce”, reveló la madre. Un antecedente que despierta varias interrogantes en la familia.

Desde CHV Noticias intentamos ubicar a quien apuntan como la pareja de Ana Karen, sin embargo, no contestó a nuestros mensajes.

Esto se transforma en la principal sospecha para los familiares de la mujer desaparecida, considerando además que habían antecedentes que los hacían pensar en un posible caso de violencia.

Juana reveló que una vez vio a su hija con moretones después de haber hecho un viaje a Santiago y cuando le consultó qué había pasado, ella le respondió que fue por un tratamiento.

“Se supone que ella iba a hacerse unos exámenes y llegó con moretones en los pechos, las piernas, los brazos”, agregó una amiga de Ana.

Síguenos en