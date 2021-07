La presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, señaló que no ha habido ningún acercamiento del presidente Sebastián Piñera hacia el órgano redactor de la nueva Constitución.

En esa línea, se refirió al viaje que el mandatario realizó a Perú para saludar al nuevo presidente Pedro Castillo, comparando la situación con la instancia que ella lidera.

“Aquí se instaló la presidencia de la Convención y no hemos tenido esa señal, que es muy importante. Son las señales simbólicas que se entregan, porque estamos representando a un sector importante que va a escribir la nueva Constitución”, dijo la académica a Cooperativa.

“Él sabrá por qué no se ha comunicado con nosotros”, sentenció, aprovechando la oportunidad para responder también a las críticas que apuntan a que la Convención no ha avanzado en su labor a más de cuatro semanas de su instalación.

“Es muy falso, una crítica de mal gusto y de no colaboración invisibilizar el trabajo que estamos realizando, esa crítica no debiera tener espacio en un órgano que está naciendo y que está haciendo todo lo que está a su alcance para dar pasos y certezas. Nosotros partimos de la nada y no hemos parado”, expresó, afirmando que no esperaban tener que resolver inconvenientes técnicos.

“Estamos trabajando intensamente en cada paso que tenemos que hacer, y son las comisiones las que ahora están intensificando su trabajo”, añadió.

Por otro lado, Loncon explicó que debido al acotado plazo con el que cuenta la Convención para redactar la nueva Carta Magna “no hay tiempo para partir de cero”. Sin embargo, indicó que “el pueblo de Chile ha dado su ruta y también tiene sus avances, y estamos haciendo distritos convenios para tomar propuestas de otros sectores sociales”.