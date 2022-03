Múltiples disparos al aire se produjeron este martes durante la visita de la visita de la comitiva de la ministra del Interior, Izkia Siches, a La Araucanía.

El hecho ocurrió mientras la secretaria de Estado se dirigía, junto a su equipo, hacia la comunidad de Temucuicui para sostener una reunión con la familia de Camilo Catrillanca.

La caravana era liderada precisamente por el padre del comunero mapuche fallecido, Marcelo Catrillanca, quien tras el suceso acusó que “la visita fue improvisada”, asegurando que “yo no tengo idea de lo que pasó”.

Por su parte, desde el Ejecutivo, la ministra de la Segegob, Camila Vallejo, indicó que en el itinerario “estaba planificado ingresar a Temucuicui”, añadiendo que “se coordinó a partir del Ministerio del Interior con otros ministerios y comunidades y autoridades locales”.

“Si quieren entrar así, están muy equivocados”

El lonko de la Comunidad Autónoma de Temucuicui, Víctor Queipul Huaiquil, se refirió al hecho, explicando que la comitiva liderada por Siches no respetó de “ninguna manera” el protocolo mapuche que existe para visitar la zona.

“Nosotros tenemos nuestra propia vigilancia, si quieren entrar así están muy equivocados. Soy yo el que representa a la comunidad”, señaló la autoridad ancestral en conversación con Interferencia.

Al respecto, afirmó que nadie se contactó con él y que de hecho, se enteró por “rebote” que la ministra visitaría la comunidad. “Los asesores están equivocados, porque no saben con quién deben hablar, dialogan entre ellos. La resistencia de Malleco está viva, presente y activa”, aseveró.

“No es la primera vez que el Estado intenta entrar así, la otra vez con el Censo ocurrió algo similar, porque piensan que nosotros somos animales. Nosotros somos mapuche, gente que pensamos, que hemos llevado una resistencia por delante y muchas comunidades han seguido ese camino”, añadió.

En esa línea, hizo hincapié en que el diálogo con el gobierno se producirá “siempre y cuando la intención de las autoridades chilenas sea conversar sobre territorio y la deuda histórica del Estado con el pueblo mapuche”. “En Temucuicui tenemos 16 peñis [hermanos] presos, además de dos menores de edad. Es un tema serio”, agrega.

A su vez, llamó la atención a la familia de Camilo Catrillanca, expresando que “yo respeto mucho a la mamá y a la señora de Camilo, pero es una forma de hacer política malintencionada. Hay que ir a la profundidad del tema, y si quieren dialogar con las comunidades de Malleco deben pasar por mí, sino se van a encontrar con sorpresas. Estamos en nuestro derecho, el Estado chileno tiene una deuda histórica con el pueblo mapuche”.

“Estamos en nuestro territorio, si quieren dialogar yo estoy dispuesto, que venga Boric, pero para establecer un diálogo serio. Pero que hablen con las autoridades ancestrales que corresponde, que hable conmigo. Yo le doy la seguridad, no la que le dio Marcelo Catrillanca. Los puedo recibir a Boric y a la ministra Siches, pero para hablar de derechos, hablemos de territorio, pero que no nos vengan a decir que somos ladrones de madera, narcotraficantes, lo que queremos nosotros es restituir nuestro territorio, si hablamos de eso, no tengo ningún problema”, cerró.