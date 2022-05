Loreto Aravena le pidió a su pareja que consiguiera reportaje contra López antes de su publicación

Tras ser declarado culpable por las acusaciones de abuso sexual que pesaban en su contra, finalmente el cineasta Nicolás López recibió su sentencia. Según dio a conocer el Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de Viña del Mar, deberá cumplir 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, de forma efectiva.

Junto a esto, quedó inhabilitado de forma perpetua para cargos de oficios públicos. Asimismo, no podrá acercarse a las víctimas de las denuncias por 5 años.

Previo a dicha determinación de la justicia, se dieron a conocer antecedentes relacionados a una de las personas que declaró como testigo del caso. Se trata de la actriz Loreto Aravena, quien relató a la fiscal Lorena Parra una petición particular que realizó a su pareja, Max Luksic, sobre la publicación de la Revista Sábado que destapó todas las denuncias.

Según constató La Tercera, el diálogo apuntaba a que Luksic consiguiera el reportaje antes de que saliera a la luz para conocer a cabalidad de qué se trataría.

Fiscal: Y usted ahí le pregunta a Nicolás López. ¿Te dejaron leer la entrevista? Eso es lo que usted le escribe. ¿No es cierto?

Aravena: Sí.

Fiscal: Y un poquito más abajo, en la misma fecha, 26/6/2018, a las 22.31, usted le manda un mensaje al señor López. También está marcado con amarillo.

Aravena: Sí.

Fiscal: ¿Lo puede reconocer?

Aravena: Sí.

Fiscal: Aparece su teléfono y aparece eliminado. Y ahí le dice: “Si me llega el jueves, te la mando. Le pedí a Max que la consiga”. ¿Ese Max es el director ejecutivo de Canal 13?

Aravena: Sí.

Psicóloga sobre patrón de conducta de López: “Las elige”

Otra prueba dentro del caso apunta a la también actriz Ignacia Allamand, quien según evidenció el medio citado, sostuvo una conversación con la abogada defensora Paula Vial, debiendo abordar los mensajes borrados del WhatsApp de Nicolás López, donde ella lo instaba a eliminar algunas conversaciones.

Allamand debió leer estos mensajes e hizo una pausa, alegando que “son conversaciones privadas mías con Nicolás y no sé, de verdad, no sé por qué tengo que hacer esto. Me parece una invasión a mi privacidad horrible“.

“Cuando empezaron los rumores, hablé con Nicolás. Y le pregunté si es que él alguna vez había hecho algo de lo que se pudiera arrepentir. Algo grave. No estupideces. Si alguna vez él había abusado de alguien. Y tuvimos una conversación donde él me dijo que no. Y yo le creí. Porque es un imbécil, pero yo no creo que sea. Bueno, no importa. Yo le creí“, agregó.

Respecto de los chats eliminados, la intérprete respondió lo siguiente:

“A ver, yo soy una persona que trabajo, que tengo una vida pública desde que soy muy chica. He estado expuesta por mi familia desde que soy muy chica. Y soy consciente, por mi divorcio, que fue súper bullado, me han pasado cosas en la vida que han llegado a la farándula. Porque para mí esto era farándula. Y no sé. Deduzco que me dio miedo que pasara, que se accediera a información privada sobre mi vida e información privada sobre nuestros amigos. De hecho, le digo que no borre los chats con ellas. Que me parecía que podría haber sido algo grave de hacer, como borrar los chats con ellas. Pero estaba resguardando mi privacidad. Y claramente tenía razón”.

Finalmente, cabe consignar que dentro del caso además se consideraron las declaraciones de la psicóloga María Isabel Salinas, quien abordó el patrón de conducta que identificó en López.

En cuanto a sus víctimas, apuntó que “se trataba de mujeres que se relacionaban con Nicolás López por el rol que él cumplía en la industria y no por otra razón. Ninguna declara haber recibido una oferta de intercambio de sexo por un papel”.

“A todas las contacta por redes sociales, excepto a la menor de edad, por lo tanto, las elige. Eso es lo que quiero decir con eso, por lo tanto, las elige. Todas indican que, en las relaciones, en las interacciones, hay una mixtura entre elementos sexuales y actorales. Todas hacen la denuncia a un medio periodístico y todas muestran comportamiento de sumisión y de complacencia ante su persona”, detalló.