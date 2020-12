Una instancia de participación ciudadana para generar diálogos con miras a la creación de políticas públicas. Ese es el objetivo de la iniciativa Los 400: Chile Delibera. ¿Y en qué consiste? Desde enero se seleccionará a 400 personas para que realicen un gran encuentro en marzo y debatan sobre algunas de las temáticas principales del país.

Al respecto, Alejandra Larraín, presidenta de la Fundación Tribu, a cargo de la actividad, detalló que las invitaciones serán realizadas por sorteo y se notificará mediante una carta al hogar de la persona. Eso sí, la invitación no es para una persona en concreto de la casa, sino quien quiera participar, siempre que sea mayor de 18 años y con derecho a voto.

En caso de aceptar, a éstas se les realizará una encuesta sobre diversos temas y luego recibirán información visada por académicos de varias universidades.

Posteriormente, se reunirán desde el 5 al 7 de marzo a deliberar en una plataforma digital sobre los temas en tabla.

Los resultados serán entregados al Senado como un insumo para la creación de políticas públicas.

“No sientan miedo de estar, de contestar, si no saben del tema no importa, vamos aprender juntos, lo importante es que quien sea escogido sea representativo del país”, comentó Larraín.

Finalmente, precisó que el proceso será virtual, al igual que el encuentro de marzo.