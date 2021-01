A poco más de un mes del inicio del periodo escolar, según lo informado por el ministro de Educación, Raúl Figueroa, el 1 de marzo los diferentes establecimientos educativos deberán iniciar sus clases.

La seremi de Educación de Los Lagos, Luisa Monardes, informó que el retorno a clases será obligatorio y se determinará la presencialidad según la fase en la que se encuentre cada comuna de la región.

Según lo informado por Radio Bío Bío, en el caso de las comunas en Fase 1 (Cuarentena), los alumnos tendrán clases virtuales, mientras que en el caso de la Fase 2 (Transición) las clases serán semipresenciales.

Lee también: Registro Civil móvil: El operativo para facilitar trámites a adultos mayores

Monardes comentó al medio que las clases ya no serán voluntarias y que “la flexibilidad ahora pasa por otra cosa, la voluntariedad no existe. Si yo quiero volver o no quiero volver, el calendario ya fue entregado a los establecimientos educacionales comienzan sus clases el 1 de marzo”, determinó.

“Los alumnos podrán estar en clases presenciales va a depender del aforo y los espacios que cumplan los establecimientos según el plan de retorno”, dijo la autoridad.

Sobre la decisión de un retomar la educación presencial, la secretaria de la cartera declaró al medio que se debe a diversos estudios que demuestran que los establecimientos también funcionan como un lugar de “contención” para muchos alumnos.