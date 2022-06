Lucas Crespo habría recibido 34 amenazas de muerte tras cruce con Chanfreau: “Me trataron de cuico ignorante”

Durante el reciente miércoles 15 de junio se viralizó un intenso cruce entre Lucas Crespo, tiktoker autodenominado como el “Cuicazo”, y el ex dirigente de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), Víctor Chanfreau.

Lo anterior en el marco de un debate en el programa liderado por Gonzalo Feito, Sin Filtro, en el cual se invitaron a jóvenes con diferentes pensamientos políticos para debatir sobre el proceso constituyente y otras temáticas de interés nacional.

“Víctor, te cag… en una generación completa de alumnos, en la cara de una generación que se sacaron la cresta para dar una PSU con toda la ansiedad y nerviosismo que esa prueba genera”, comenzó señalando el tiktoker.

“Con tus ideales es que proponen muchas cosas y critican y ninguna solución. Mucha revolución y poca solución“, añadió Crespo.

“Se tienen que nacionalizar los recursos naturales para que se financien los derechos sociales”, respondió el ex dirigente secundario tras los cuestionamientos.

Las declaraciones de Crespo y las amenazas de muerte

Los anteriores fueron solo algunos de los diálogos que marcaron la jornada. No obstante, durante este jueves, el “Cuicazo” publicó un video en sus redes sociales con las consecuencias del compartido momento, y sostuvo haber recibido insultos e incluso amenazas de muerte.

“Quería hacer este video por la viralización que tuvo el programa Sin Filtros, para los hue… que me trataron de ‘cuico ignorante, zorrón de mier…, déjate de jalar’, y las 34 amenazas de que me iban a matar. Primero, quiero decir que este capítulo se trataba sobre la opinión de los jóvenes sobre lo que estaba pasando en el país, no expertos. Querían saber lo que sentía la población joven”, comenzó señalando Crespo.

“Fui con la mejor intención. Estoy de acuerdo que el vocabulario no fue el adecuado y que me exalté. Pero hablé del corazón, y no ocupé palabras bonitas y no fui políticamente correcto porque no corresponde tratar de quedar bien. No estoy acostumbrado a la tele, tengo que mejorar en eso, mi intención no era ser agresivo ni pasar a llevar, yo traté de hacerlo de la forma más honesta posible”, agregó el influencer.

“Después, me dijeron que quería hacer carrera política, de querer ser diputado. No tengo ninguna intención, no puedo estar más lejos de una carrera política, mi contenido siempre ha sido para entretener, cosas con humor y que vivo en mi día a día. Sí he hecho contenido más serio porque también amerita hacerlo, pero a mí me gusta el humor y no tengo intención de meterme en política”, precisó.

“Siempre lo he dicho, tengo muchos privilegios. Soy un pendejo que no le ha ganado a nadie. Me tocó nacer en un lugar acomodado, pero yo también me he sacado la cres…, tengo claro que no es comparable con el esfuerzo de otras personas, pero me despierto a las 06:00 para hacer clases, después voy a la U, a entrenar, a estudiar, a trabajar en Cornershop y volver a entrenar porque quiero cumplir un sueño de dedicarme al deporte”, enfatizó.

Finalmente indicó que tiene claro que su esfuerzo no se compara con quienes trabajan para ayudar a sus familia, pero aseguró no ser “un pendejo que está en su cama y que su papá le paga todo”.

“Me trataron de pendejo estúpido que saque 300 puntos en la PSU. Entré becado 100% a la universidad. Saqué 785 en la PSU. Dejen de tratar de dividir al país y de discriminar solamente por dónde nació una persona“, sentenció Crespo.