Fernando Atria tras muerte de Lucía Hiriart: “Su figura ilustra el aprovechamiento privado de recursos públicos”

Este jueves 16 de diciembre murió a sus 99 años, la viuda del dictador Augusto Pinochet, Lucía Hiriart, quien pasó sus últimos días de vida en su casa junto a su familia. Así lo dieron a conocer a CHV Noticias personas de su círculo cercano.

El constituyente representante del distrito 10, Fernando Atria, conversó con CHVNoticias para dar sus impresiones sobre el fallecimiento de Doña Lucía.

“Ella se había convertido en una de las figuras más significativas que estaba directamente asociada a la dictadura y eso explica la atención que suscitó el asunto. Pero más allá de eso, yo diría que no tiene mayor significación, ella no fue un personaje institucionalmente vinculado a la dictadura, entonce no creo que sea algo particularmente significativo”, comenzó explicando el convencional.

“Es verdad que la figura de Lucía quedó vinculada al uso que ella hizo de la institución de Cema Chile. Eso ha quedado como ejemplo de un uso para fines particulares de organizaciones o iniciativas estatales cuya finalidad se suponía que era pública”, analizó.

Con respecto a la segunda vuelta presidencial sostuvo que “evidentemente la decisión del domingo es sobre democracia o pinochetismo, dado que hay un candidato que lo ha representado todos estos años”.

“La muerte de Lucía y la conversación que ella va a provocar puede tener un efecto de hacerlo más vívido en un momento en que ha pasado hasta cierto punto al olvido la experiencia de la dictadura”, añadió.

Con relación a su representación, dijo que “su figura ilustra una dimensión que no es la más relevante en el juicio de la dictadura, pero qué es importante, que es el aprovechamiento privado de recursos públicos”.

Es relevante consignar que Cema Chile, la Fundación que agrupó a los centros de madre, tuvo como líder a la viuda de Augusto Pinochet desde 1974. A partir de ese año, se creó una importante red de monitoras voluntarias, principalmente esposas de militares, cuyas sedes se instalaron en terrenos fiscales cedidos gratuitamente por la dictadura.