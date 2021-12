Este jueves 16 de diciembre murió a sus 99 años, la viuda del dictador Augusto Pinochet, Lucía Hiriart, quien pasó sus últimos días de vida en su casa junto a su familia. Así lo dieron a conocer a CHV Noticias personas de su círculo cercano.

El senador de la Unión Demócrata Independiente Iván Moreira, tuvo palabras para recordar a la viuda del dictador Augusto Pinochet, indicando que fue una “mujer de gran corazón”.

“La información que tengo es que ella hace una hora y media atrás estaba en sus últimos minutos de vida y a los 99 años de edad es muy difícil poder sobrepasar la edad y cualquier resfrío por decirlo así compromete a la persona. A los 99 años, no todos llegan a esa edad”, reveló.

“Me llama mucho la atención este espíritu de tanta odiosidad, de personas que dicen defender los Derechos Humanos celebran las muerte de una persona. Ella acompañó al general Pinochet, pero la señora Lucía fue una de los personaje más relevantes del siglo 20 en la historia de Chile. Fue muy comprometida con la parte social, no se le puede vincular con lo que haya hecho el gobierno militar”, sostuvo.

“Encuentro tremendamente injusto la odiosidad de este minuto. Y le envió a mi amigo Marco Antonio Pinochet por la muerte de su madre. He sido leal y no he abandonado a la familia en los momentos difícil. Más allá de las visiones históricas de lo que sucedió en el pasado, mi generación, la salvó al gobierno militar al asumir el mando en 1973. Nos salvó la vida de caer en manos del famoso imperio marxista y comunista del mundo”, enfatizó.

En ese sentido, recordó que la señora Lucía “tenía un gran corazón, preocupada de sus familias y las personas. Fue una mujer respetada porque tenía opinión. Era escuchada en una época que a las mujeres no se les escuchaba. Durante años le dio oportunidades a personas que participaron de las obras benéficas”.

Finalmente, con respecto a su carta presidencial del Frente Social Cristiano, aseguró “no será incómodo para José Antonio Kast referirse al tema porque es un hombre de convicciones. Ni las encuestas ni el fallecimiento de Doña Lucía inclinarán la balanza en las elecciones, porque será un comicio voto a voto”.

“El gobierno militar es historia, tenemos que mirar hacia adelante y lo que hace Kast es mirar hacia adelante. En la calle se siente que hay mucha mística en nuestro sector, que se había perdido en la centro derecha. La gente tomar´pa una decisión y vamos a sorprender este domingo”, sentenció.