Quién es Luis Cordero Vega, el abogado que lidera el Ministerio de Justicia tras polémica salida de Marcela Ríos

Durante la tarde de este sábado, el Presidente Gabriel Boric informó del nombramiento de Luis Cordero Vega como el nuevo ministro de Justicia, un destacado abogado que empezará a cumplir sus funciones en los próximos días, una vez que regrese al país.

El Doctor en Derecho utilizó sus redes sociales para agradecer la confianza del Pdte., ya que, es su cuenta de Twitter, escribió que “me honra sumarme a su gabinete y asumir los desafíos de conducción institucional en materia de Justicia y Derechos Humanos“.

El anuncio se realizó minutos después de que el mandatario aceptara la renuncia de la, ahora, ex ministra Marcela Ríos, debido a la polémica derivada del indulto a 13 detenidos del estallido social y un ex frentista, lo que generó el anuncio de una denuncia y acusación constitucional por parte de Renovación Nacional.

“Hubo desprolijidades en la ejecución de mi decisión de conceder indultos y considerando además la necesidad de fortalecer la gestión política del Ministerio”, explicó el mandatario sobre su decisión en un un punto de prensa desde La Moneda.

¿Quién es Luis Cordero?

El nuevo titular de Justicia es abogado de la Universidad de la República y cuenta con larga trayectoria en distintas instituciones, como son el cargo de Asesor del Ministerio Secretaría General de la Presidencia entre los años 1996 y 2002.

Además, se desempeñó como jefe del Departamento de Evaluación y Control de la Defensoría Penal Pública desde el 2002 hasta el 2007. También, fue abogado coordinador de la Reforma a la Institucional Ambiental.

Por otra parte, fue miembro de la Comisión de Reforma a la Supervisión Financiera del Ministerio de Hacienda (Comisión Desormeaux) y fue presidente del Grupo de Expertos para la reforma institucional en mercado de valores, cuya finalidad fue proponer ajustes al modelo de fiscalización.

En la actualidad es director del centro de estudios Espacio Público, y es académico de la Universidad de Chile, donde es profesor de Derecho Administrativo e investigador sénior del Centro de Regulación y Competencia.

En cuanto a su currículum académico, es Doctor en Derecho de la Universidad de Lleida, España y Magíster en Políticas Públicas de la Facultad de Economía y Negocios de la U. de Chile.

Asimismo, el abogado es un activo usuario en redes sociales, en particular en Twitter, donde constantemente se dedica a explicar distintos procesos judiciales y los fallos de Derecho Público que se concretan.

CS (5.1.2023, rol 123084-2022) reitera: Ley de insolvencia y reemprendimiento también se aplica en el caso de deudas contraídas por crédito universitario. No existe regla de especialidad. Dis. Mitro Matus y A.I Alcalde. pic.twitter.com/kjudXgAiAQ — Luis Cordero V (@LuisCorderoVega) January 6, 2023

Su nombramiento ha generado distintas reacciones y distintas personalidades han manifestado su opinión a su llegada, donde la recepción ha sido mayoritariamente positiva por parte de distintos sectores del espectro político.

Es el caso del Diputado Diego Ibáñez, quien destacó el trabajo de la ex ministra, Marcela Ríos y depositó su confianza en el abogado. Lo mismo hizo la ex convencional Bárbara Sepúlveda, quien destacó su trayectoria. El ex ministro de Justicia, Claudio Maldonado, también visualiza una buena gestión, mientras que el ex titular de Hacienda, Ignacio Briones, lo calificó como “un tremendo abogado, experto en derecho administrativo y con mirada de políticas públicas y conjunto”.

Como @la_convergencia agradecemos el trabajo y compromiso de la exministra @mriost. El objetivo de nuestro gobierno es llevar la justicia a todos los rincones. Respaldamos tbn la decisión del Presidente de nombrar al abogado @LuisCorderoVega, que de seguro hará un gran trabajo. — Diego Ibáñez (@diego_ibanezc) January 7, 2023

Buen nombramiento Luis Cordero Vega para ministro de Justicia.

Es un académico y abogado con vasto conocimiento en derecho público, lo cual es importante para ese cargo.

No me cabe duda de que estará a la altura del desafío que implica conducir un ministerio tan relevante. pic.twitter.com/VP4v6OdSdp — Bárbara Sepúlveda Hales (@BSepulvedaHales) January 7, 2023

Buen nombramiento el de @LuisCorderoVega como titular de @MinjuDDHH.

Por capacidad y sólida formación, debiera encabezar una buena gestión. Le deseamos éxito.https://t.co/eO4naJBnic — Carlos Maldonado (@MaldonadoCurti) January 7, 2023