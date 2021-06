El actor chileno Luis Gnecco se refirió por primera vez a la formalización en su contra que se realizó el martes 8 de junio por lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar.

El actor quedó con prohibición de acercarse a la víctima, su ex pareja, y a raíz de la situación suspendió su participación en la campaña presidencial de Ignacio Briones y fue sacado del aire de la publicidad de la marca de yogurt Danone.

A través de un comunicado público, Gnecco expresó que “condeno el abuso y la violencia hacia la mujer en todas sus formas. Lamento sinceramente si he causado dolor y angustia innecesarias a mi ex mujer y a mis tres hijos, y en consecuencia les pido disculpas por eso y por la agitación mediática en que se han visto envueltos”.

“Lo que vivo por estos días es una de las lecciones más difíciles y ejemplificadoras de mi vida. Los hechos que han salido a la luz pública, y en los que me he visto involucrado, han significado la destrucción de mi imagen y mi sustento económico sin mediar juicio, pruebas ni el debido proceso, por causa del escrutinio de quienes no son jueces ni tienen los antecedentes completos de lo ocurrido, produciendo un efecto a todas luces irreversible en mi carrera”, continuó.

Además, afirmó que “las sentencias extrajudiciales, unidas a la denostación de mi persona y mi quehacer, han sido ventiladas livianamente en medios de comunicación y redes sociales hasta el punto de desembocar en faltas de respeto y amenazas (incluso de muerte) a mis hijos. Soy padre de dos jóvenes, de 24 y 20 años, y de un pequeño de 5″.

Debido a lo anterior, indicó que “el motivo de esta declaración es pedir delicadeza y cuidado para no dañar psicológicamente a mis hijos y además proteger físicamente a mi hija mayor, quien ha sido una de las receptoras de amenazas de muerte realizadas por personas descriteriadas, que intentan hacer una justicia malentendida sin contar con ningún antecedente”.

“Conozco el valor de una relación estable y los cuidados que deben prodigarse a ella. Sé bien, por lo tanto , que la violencia de género amenaza el amor, el respeto y la protección que deben existir al interior de una familia. Soy consciente de que la violencia afecta de manera flagrante y ominosa la dignidad de las mujeres. Como figura pública he condenado todas las veces que he podido hechos de esta naturaleza y asumo el compromiso de seguir haciéndolo”, añadió.

“No daré más declaraciones por el momento”, cerró.