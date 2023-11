Luis Hermosilla se refiere a filtración de audio: “He sido objeto de una maniobra siniestra”

Luego de que la Fiscalía Metropolitana Oriente abriera una investigación de oficio tras la revelación de un audio en el que se mencionan supuestos pagos a funcionarios de Servicios de Impuestos Internos (SII) y Comisión Para el Mercado Financiero (CMF), el abogado Luis Hermosilla, uno de los involucrados, aseguró que “he sido objeto de una maniobra siniestra”.

A través de un comunicado, el profesional aseguró que “además de los aspectos obvios y evidentes, están en juego el estado de derecho y el rol de los abogados, desde que, por medio de la comisión de un delito de grabación y difusión de conversaciones privadas amparadas en el secreto profesional, se accede a ellas”.

En la declaración, el abogado afirmó “categóricamente que no he pagado ni ofrecido beneficio a funcionario público alguno. El contexto y contenido de mi asesoría profesional no puede ser revelado y mi deber es protegerlo”.

“Hay que señalar que nuestro sistema legal niega validez a las pruebas obtenidas en forma ilícita”, continuó Hermosilla, uno de los tres involucrados en el audio filtrado , junto al empresario Daniel Sauer y la abogada Leonarda Villalobos.

“Habrá que investigar a fondo, sin duda, estos hechos y aquellos que le dan origen, pero parece claro desde ya, que hay en marcha una operación obscura, manejada en los subterráneos del poder, con alcances políticos y comunicacionales insospechados, estratagema propia de países en los que no funciona el estado de derecho”, añadió.

Finalmente, declaró que “colaboraré con las investigaciones que se realicen dentro del marco de mis obligaciones éticas y limitaciones legales que me impone mi profesión. No es primera vez que enfrento ataques a mi persona por mi trabajo como abogado, pero reconozco que pensé que este tipo de operaciones eran propias del pasado”.

La filtración de audio

El medio de su investigación periodística, Ciper dio a conocer el audio de la conversación que compromete a Luis Hermosilla, quien ha sido socio del ex ministro del Interior Andrés Chadwick y estuvo a cargo de la defensa del jefe de asesores del presidente Gabriel Boric, Miguel Crispi. Además, también representó al gobierno durante el periodo de Sebastián Piñera.

Ahora, Hermosilla asumió también la defensa de Daniel Sauer, controlador del factoring Factop y de la corredora de bolsa STF, ambas investigadas por la CMF por operaciones irregulares.

La conversación filtrada compromete a Hermosilla, Sauer y la abogada Leonarda Villalobos, quienes hablarían sobre supuestos pagos a funcionarios del SII y la CMF para acceder a información privilegiada y favores en pro del empresario.

