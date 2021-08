La constituyente del pueblo mapuche, Francisca Linconao, respondió a los recientes dichos de la representante de Vamos por Chile, Ruth Hurtado (IND-RN), durante la Comisión de Derechos Humanos de la Convención Constitucional.

En específico, esta última aludió al caso Luchsinger Mackay, asegurando que “sabemos que en el juicio la convencional Linconao salió absuelta en cuanto a la participación, porque la prueba fue declarada ilegal, pero creo que es importante señalar que en la sentencia se acreditó que el grupo que se concertó para ir a asesinar al matrimonio Luchsinger Mackay”.

Durante un punto de prensa afuera del ex Congreso Nacional, Linconao aseveró: “el partido de la derecha nos ataca todos los días. Primero empezó la señora Teresa (Marinovic) y hoy día la señora Ruth Hurtado me está atacando. Yo estoy trabajando con los Derechos Humanos. (…) Me ataca, me dice que yo estuve en la cárcel, que estuve presa. ¿Eso qué tiene que ver? Yo soy una persona inocente cuando me mandaron a la cárcel”.

En esa misma línea, le pidió al presidente Sebastián Piñera que “hable con su gente, que dejen de molestarme. Si ellos me siguen molestando, ¿qué van a hacer ellos? No van a sacar nada, porque me digan lo que digan, me acosen, todas las cuestiones, yo voy a seguir firme aquí. Voy a seguir trabajando hasta el final”.

“Al pueblo mapuche le dicen terrorista, nosotros no somos terroristas. Yo soy machi, no soy terrorista. Yo trabajo con la medicina y también soy agricultora, yo no le hago mal a nadie”, añadió.

Finalmente, sostuvo que “hablo por los presos políticos, mapuches o no mapuches, porque este gobierno lo único que sabe hacer es culpar a la persona inocente, mandarlo a la cárcel, así como la gente de la revuelta, los jóvenes que están presos. También voy a luchar por ellos, para que salgan”.

Cabe mencionar que, a través de Twitter, Ruth Hurtado acusó censura en la CC y que fue “prejuiciada sin dejarme dar mi opinión”.