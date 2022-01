Durante la jornada del miércoles 6 de enero, se dio a conocer que Denisse Llanos, madre de Ámbar Cornejo, condenada por el crimen y violación de su hija, fue agredida al interior del centro penitenciario femenino de San Miguel, lugar en el cual cumple su sentencia.

Según las informaciones entregadas por las autoridades policiales, la autora de los golpes fue Mónica Caballero, anarquista que ha sido vinculada con diversos hechos de violencia debido a la colocación de artefactos explosivos.

“Me agrede con combos en mi cara, cabeza y patadas en el resto de mi cuerpo, además me dice ‘violadora culia’, que me iba a hacer la vida imposible, que no me iba a dejar dormir”, dijo la mujer en su denuncia.

Por su parte, Caballero declaró ante la Fiscalía que la disputa fue producto de la limpieza de la zona. “Ella me comienza a hablar de forma agresiva, faltándome el respeto e insultándome y yo tratando de frenarla. Ella me empujó y me rasguñó y yo me defendí”, señaló.

Población penal y reglamentación delictual

Según Andrea Castro, psicóloga y criminóloga de Gendarmería, la población penal tiene dentro de su reglamentación delictual, delitos aceptados y delitos mal vistos, que tienen que ver con los hijos.

“Los conflictos son constante por la convivencia, y en esta época del año aumentan, porque el hecho, de que muchas mujeres estén alejadas de sus hijos durante la Navidad, genera mucha rabia al pensar que haya una mujer que haya decidido hacerle esto a un menor o a un sujeto vulnerable.

“Dentro de la población penal que tiene sus propios valores, el herir a un niño no se puede transgredir. Hasta lo más cotidiano sacará la rabia contenida contra una mujer que ha generado un daño tan socialmente conversado, es decir, el delito no se puede ocultar”, añadió.

Por su parte, Alejandra Arancibia, Administradora de la Agrupación Justicia para Ámbar, “élla no necesita resguardo en la cárcel, ella necesita pagar por lo que hizo. Nuestros niños no se tocan. Hay muchas internas que desean estar con sus hijos y Denisse Llanos mató a su hija”.

Para Pablo Armijo, abogado de la Universidad de Chile, “estas condenadas o personas que están sometidas a prisión en los distintos penales de Chile, deben de ser segmentadas e ingresadas a un penal con una diferenciación propia dependiente del tipo de delito”.

Presidio perpetuo calificado

Es relevante recordar que, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar dictó el pasado martes 7 de diciembre de 2021, la condena de presidio perpetuo calificado para Hugo Bustamante y Denisse Llanos por el crimen de Ámbar Cornejo.

Bustamante fue imputado por los delitos de violación con femicidio, mientras que la madre de la víctima fue formalizada por violación con homicidio.

Recordar además que ha pasado más de un año de la muerte de la joven de 16 años, quien fue asesinada en Villa Alemana en agosto del 2020.