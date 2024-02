Mamá de Ari Salgado tras entregar carta al Pdte. Boric: “Que se haga justicia, porque se ensañó con mi hija”

Este martes, Genoveva Arango, madre de Ari Salgado, joven brutalmente asesinada por su pololo Joaquín González Barra, visitó durante esta jornada el Palacio de La Moneda.

La mujer llegó al centro del poder Ejecutivo para entregarle una carta al presidente Gabriel Boric y exigir justicia por el crimen de la joven de 23 años, donde pidió la máxima pena para el femicida.

“Necesito que se haga justicia para mi hija, que sea la pena máxima para que en este país no vuelva a pasar esto. Ya es mucho, demasiado, que todos los días estén muriendo mujeres”, indicó a Radio Biobío.

“Yo quiero pedirle al señor presidente Boric, que se haga justicia, porque el hombre se ensañó con mi hija, él no tuvo piedad. No fue una puñalada, no fue una discusión”, agregó la mujer. Cabe destacar que Fiscalía señaló que González le propinó 114 puñaladas a quien fuera su polola.

El pasado viernes se llevó a cabo el control de detención y Joaquín González Barra, autor confeso del crimen, quien quedó en prisión preventiva. El Ministerio Público determinó 140 días para el desarrollo de la investigación.

