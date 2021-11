Johanna Caniumil, madre del cabo de Carabineros Eugenio Nain, apareció en la franja del candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast.

En la instancia televisiva, Caniumil pidió al Congreso Nacional aprobar la Ley Nain, iniciativa que tiene por objetivo aumentar las penas de los delitos que se cometan en contra de efectivos policiales.

“No hay Derechos Humanos para Carabineros y yo encuentro que eso es algo muy injusto. Carabineros debería tener más derechos, porque cualquiera va y dice: ‘El carabinero me pegó o me tocó’, y al carabinero se le da de baja. Falta una mano dura, falta una nueva ley y es por eso que nosotros estamos exigiendo que se apruebe la Ley Nain”, manifestó Johanna.

Al ser consultada respecto de qué le diría a los asesinos de su hijo, dijo: “Nos condenaron a todos, a la familia completa. Mi hijo no era un mal hombre, era bueno, joven, estaba formando su familia, dejaron a dos niños huérfanos que ahora están sufriendo porque su padre no está, porque cuando se mata a un carabinero, no solamente es un carabinero, matan a una familia completa”.

Posteriormente, José Antonio Kast señaló que el crimen del cabo Nain “no fue sólo homicidio, fue una ejecución a sangre fría y a plena luz del día. Los terroristas pusieron una barricada en la carretera, esperaron que Eugenio llegara y lo acribillaron”.

“El asesinato del cabo Nain no sólo muestra el salvaje terrorismo que azota a Arauco y La Araucanía, también revela la precariedad de la protección de carabineros y de nuestras Fuerzas de Orden y Seguridad, porque los escupen, los insultan, los provocan, golpean y asesinan”, sostuvo el candidato a La Moneda.

Finalmente, Kast se comprometió a que si llega a ser presidente “no vamos a indultar a los vándalos que atacan a los carabineros, no vamos a descansar hasta encontrar, juzgar y encerrar a los terroristas. En nuestro gobierno vamos a defender a Carabineros y a las Fuerzas de Orden y Seguridad que protegen a los chilenos”.