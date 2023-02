Mamá de joven desaparecido en Coquimbo confirmó que cuerpo encontrado es de su hijo: “Ya sabemos que es él”

Durante la tarde de esta jornada de sábado, se confirmo el hallazgo de un cuerpo en la playa de Totoralillo, en Coquimbo, el cual correspondería al de un joven de 14 años desaparecido hace casi un mes producto de las fuertes marejadas que azotaron la región.

Hasta el momento, la Policía de Investigaciones (PDI) no ha hecho pública la identidad de la persona encontrada en las profundidades del mar, sin embargo, desde la familia del adolescente confirmaron que se trataría de él.

Así lo expresó su madre, Johanna, quien desde el lugar de los hechos comentó que “ya se confirmó que es mi niño, fue el papá y el hermano a confirmarlo porque tenía el poleroncito, así que ya sabemos que es él”, según consignó la institución policial.

“En estos momentos, claro está, tengo una pena demasiado grande, no lo he querido ver porque no lo puedo ver así, pero recordarlo como era. Y sí, más tranquila porque ahora voy a despedirme como corresponde“, agregó.

En la misma línea, agradeció el trabajo de buceo por parte de los voluntarios en la búsqueda, quienes nunca pararon de trabajar en encontrarlo. “Le doy el agradecimiento a los buzos de Totoralillo y Coquimbo que estuvieron siempre conmigo y nunca me dejaron de lado y sabían que el niño estaba ahí“, dijo.

Por su parte, Wilson Cerda, presidente de la Caleta de Pescadores de Totoralillo comentó que el hallazgo fue “buceando, pensábamos buscar hasta las 13:00 o 14:00 horas de la tarde, era lo último, queríamos hacer el intento para ver, las ganas de nosotros eran de 100% de traerlo, buscarlo, encontrarlo para que tuviera la tranquilad su familia”.

También, detalló que el cuerpo fue encontrado en el sector de “La Pampilla, cerca de la Cruz del Tercer Milenio, abajo, a más menos 22 metros de profundidad“.