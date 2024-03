La resiliente maternidad tras el femicidio de una hija: Reflexiones de la madre de Michelle Silva

A casi un mes de que Michelle Silva fuera encontrada en la rivera del Río Aconcagua tras ser brutalmente asesinada por Claudio Figueroa, su madre, Claudia Gutiérrez, hace sonar los ecos de lucha por su hija más fuertes que nunca, en el mes en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer.

Una joven madre, oriunda de San Felipe, que se desarrollaba como temporera en Rancagua para sostener un hogar compuesto por Michelle, su hija menor de 12 años y su madre, hoy entrega su relato de cómo es continuar con la maternidad tras un femicidio que conmocionó a su familia y a Chile.

Un testimonio en el que Claudia Gutiérrez devela cómo persevera en buscar justicia, no solo por su hija, sino que por todas las mujeres que han sido víctimas de femicidios, pese a cargar un dolor que asegura, la marcará para el resto de su vida.

De lentes oscuros, sentada en su patio, y en su polera, una chapita con el nombre de Michelle Silva. Así Claudia comenzaba su relato desde donde abordó su reciente llamado a través de Facebook: “No olvidarse de lo que vivimos como país. Esto seguirá pasando si no ponemos un ‘hasta aquí’ como pueblo”.

¿Cómo crees que la violencia contra las mujeres podría parar? ¿Qué acciones crees se podrían adoptar para que casos como los de Michelle no se vuelvan a repetir?

– El propósito de ese mensaje era llamar a las autoridades, que no nos quiten el apoyo porque finalmente muchas veces uno tiene que seguir luchando solos como familia. Acá suele pasar que finalmente el pueblo ayuda el pueblo y no debiese ser así. Tiene que venir gente de otras ciudades a apoyarnos, cuando se supone que el sistema debiese protegernos.

– Y pucha, a nivel social no creo que tanto, porque la sociedad hoy en día esta super equivocada encuentro yo, porque la sociedad misma juzga a la persona asesinada, en vez de juzgar al asesino.

¿Sentiste que juzgaron a Michelle como víctima?

– Sí, se han dejado llevar por el relato del asesino y me han juzgado a mí porque yo voy a luchar por ella, voy a luchar por la justicia que se debe hacer por ella. Pero prácticamente me la han tratado de traficante por algo que dijo un asesino.

– O sea, la están estigmatizando a ella y a mi familia y créeme que si hubiésemos tenido plata, como tienen los traficantes, a lo mejor yo ya tendría abogados por todos lados y a mi hija la hubiese encontrado en dos días, no en 30.

¿Cómo recibes el 8M?

– Yo estoy dispuesta a ir a apoyar a las marchas que se van a hacer. Me han ofrecido ir a Santiago, pero yo quiero ir acá, en San Felipe, en representación de mi hija porque nació acá, fue criada acá, me la mataron acá. Yo tengo que ir a apoyar en este caso a la marcha que está aquí prevista. Voy a ir y voy a ir con más mujeres.

¿Qué mensaje le darías a las madres que han pasado por este tipo de pérdidas?

– Que no paren de luchar, de buscar justicia porque el amor de madre va más allá de que su hija esté viva o no. Yo amo tanto a mi hija que no voy a descansar, dentro de todo lo que esté en mis manos, voy hacer que se haga justicia y que esto no sea olvidado y ojalá lograr algo que no se vuelva a repetir porque finalmente una mujer, sea como sea, nadie tiene el derecho de quitarle la vida.

– Hay drogas en este mundo, hay mujeres que están botadas en la calle, ya sea que hagan lo que hagan, nadie tiene el derecho de venir a decir ‘oye esta está botada en la calle, hay que matarla’. No, las mujeres tienen que ser respetadas, tanto como los hombres. Nadie tiene el derecho de quitarle la vida a una persona y menos de la manera en que lo han hecho. No sé en qué cabeza cabe matar a una mujer con la fuerza de un hombre, no lo entiendo, qué se les pasa por la cabeza.

“Nos van a seguir matando”

– Y esto va a seguir pasando lamentablemente, si no cambian las leyes, si no se ponen más fuertes, nos van a seguir matando y yo lo digo porque pasó lo de mi hija y después encontraron a otra mujer en el cerro de por acá mismo, después mataron a otra mujer en Santiago también que la echaron dentro de un saco (…) En mi opinión, siento que ya hay que poner un poco de mano dura con esta gente que ya tiene antecedentes, porque un abusador no va a cambiar, esté 10 años, 20 años preso, va a salir y va a querer abusar igual a una niña.

Maternidad y la crianza de la hermana menor de Michelle

Durante la entrevista, Claudia Gutiérrez también especificó cómo ha sido llevar su maternidad y crianza de la hermana menor de Michelle Silva, la cual hoy solo tiene 12 años.

Sosteniendo sus propias manos, Claudia afirmó que ha sido un proceso difícil y el ver crecer a su hija, quien se adentra a la adolescencia, le provoca el miedo de que pueda también ser una nueva víctima de un femicida: “A estos tipos no les tiembla la mano para querer hacerles algo”.

“Si yo tuviera el poder de cambiar algo…”

– Ahora mi hija va a entrar a la adolescencia y si yo tuviera el poder de cambiar algo aquí, lo haría justamente por las niñas que van creciendo y por la juventud, por todas las mujeres, porque somos muchas mamás en el grupo que me acompañan, entonces hay que cuidarnos.

– Le tengo terror a la noche porque ando de noche en la calle y me recuerda a toda la búsqueda que yo hice con mi hija cuando la buscaba viva.

El día a día con su hija menor tras la muerte de Michelle

Tras el femicidio de Michelle, Claudia también se enfrentó al sufrimiento de su hija menor por la muerte de su hermana, un incesante dolor que la joven mantenía profundamente escondido.

– Pucha, me costó saber cómo se sentía (su hija) porque no me lo demostraba mucho. Entonces nosotros igual tomamos altiro medidas (…) porque finalmente lo que pasó, no es algo que sea común, uno no debe perder un familiar de la manera que perdimos a Michelle. Es un dolor que vamos a llevar toda la vida, todos.

“Siento que no puedo bajar los brazos”

– Quizás, más adelante me voy a dar más tiempo de vivir la reacción quizás, porque en este momento siento que no puedo bajar los brazos, quién sabe quizás más adelante me venga el bajón, pero hay que seguir.

¿Aún sientes que no has procesado la situación?

– Hay días y días, por ejemplo hay días en los que me acuerdo de todo y tengo días terribles. Y otros días en los que me tengo que recordar, que me digo ‘oye, me mataron a mi hija’, como que me bloqueo, no sé lo que me pasa en realidad.

– Quizás, yo misma me bloqueo porque no tengo que estar mal por mi hija menor. Todo el mundo cree que soy muy fuerte pero me duele mucho, me duele en alma lo que estamos viviendo pero por el amor que yo le tuve y le tengo a mi hija, tengo que estar parada hasta que esto finalmente termine porque no podemos descansar todavía.

Claudia se desarrollaba como temporera en Rancagua, trabajo que dejó apenas ocurrió la desaparición de Michelle, sin todavía sentirse lista para retomarlo. Incluso llegó al punto de sentirse imposibilitada de asistir a un supermercado.

– No estoy preparada para ir a trabajar, no me siento preparada para que gente me empiece a preguntar qué es lo que pasó. Resulta que hay personas que preguntan cosas que uno no quiere hablar y yo ya no quiero repetir todo el proceso que vivimos como familia. Hay gente que no respeta eso, entonces todavía siento que no me siento capaz, pero sí tengo que hacerlo.

“No quiero que me miren y digan ‘ahí va la mamá de la niña que mataron'”

– En este momento estoy como que no quiero ni entrar a un supermercado porque me angustia cuando estoy con tanta gente (…) En las velatones es distinto porque tenía que hacerlo y a la vez, llegaba gente que nos iba a apoyar, no era solo por estar (…) No sé si quizás yo no quiero que me miren tampoco o que digan ‘ahí va la mamá de la niña que mataron’.

– Quizás de a poco vaya superando eso, pero tengo que darme mi tiempo. Es despertar con el dolor, almorzar con el dolor, acostarte con el dolor y quizás sea siempre. Quizás en su momento lo voy a aprender a sobrellevar, voy a aprender a vivir con él pero duele, hasta los huesos.

¿Qué sucedió en el entorno familiar? ¿Cómo sobrellevan hoy el día a día?

– Es que mi familia, yo no puedo dejar fuera a mi hermana, porque mi hermana no vive con nosotros, pero las tres éramos su familia la verdad (Michelle, hermana menor, Claudia y abuela). Estamos todas afectadas, cada una viviéndolo de distinta manera, yo tratando de moverme, de hacer las cosas que íbamos a seguir haciendo, pero siempre han estado conmigo, siempre hemos sido una familia que nos reuníamos los domingos, entonces ahora nos ha costado pero lo vamos a superar.

– Yo desde que llegué de Rancagua, me dediqué a buscar a Michelle porque tenía la esperanza de encontrarla viva hasta el 20 de enero que supimos que la habían matado. Entonces no hemos tenido tiempo de decir ‘ya juntémonos’ porque quizás yo no lo he querido tanto porque sé que voy a ir donde nos reuníamos, donde llegaba mi hija, ella siempre quería ir al campo a almorzar, entonces pucha me duele en el alma que voy a estar allá y no va a estar, no me atrevo todavía hacer eso.

“Todavía es difícil imaginarse la vida sin ella”

– Que finalmente donde esté, si yo me quiero arrancar de acá de San Felipe y me quiero ir a una playa, donde vaya hay recuerdos porque ella siempre salía con nosotros para todos lados. Y uno es cobarde y no lo quiere afrontar, siento que tengo que irme de a poquito con todo esto, pero todavía no nos reunimos en el campo como todos los domingos a almorzar, todavía no me he sentido capaz la verdad, siento que me voy a quebrar.

– De hecho un día fui de pasada, no me quise bajar del auto, ni entrar ni nada porque ahí mi hija se sentaba a jugar dominó con mi mamá, con mi hermana, entonces todavía es difícil imaginarse la vida sin ella.

¿Cómo era Michelle en el ámbito familiar?

– Era muy de piel, de dar amor. A nosotros nos criaron distinto, nosotros no decimos mucho te amo, pero ella no a todos les decía te amo, siempre me decía a mí que yo era todo para ella. Voy a extrañar mucho eso. Las conversaciones por WhatsApp, las tengo ahí, las miro, los audios.

“Perdí a mi hija pero también perdí a una compañera”

– Yo la tuve igual chica, la tuve a los 16 años, entonces para mí ella fue todo, lo que me motivó a trabajar, querer tener mis cosas. Por ella yo quise aprender a trabajar en todo, quería darle una vida que no le falte nada.

– Con ella teníamos una conexión super fuerte, una confianza que no cualquier madre tiene hoy en día con sus hijos, me contaba todo, tenía mucha confianza en el sentido en que uno no le cuenta cosas a los papás por vergüenza, ella no, ella me las contaba, éramos como mamá – amiga.

En una emotiva pausa, con sus dedos entrelazados y apretando sus labios, finalmente Claudia reflexiona: “Yo perdí a mi hija pero también perdí a una compañera”.

