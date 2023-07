Sólo por ir con coche de guagua: Madre denuncia que no puede subir a las micros tras nueva normativa

Una nueva medida para disminuir la evasión ha desatado críticas por parte de algunos usuarios. La normativa sanciona a las empresas cuyos conductores abran las puertas traseras de la micro, evitando que algunos evasores suban sin pagar. Ante esto, una mujer de la comuna de La Florida señala que los choferes de la Red Metropolitana de Movilidad no le estarían parando al encontrarse obligada a subir por la puerta de atrás, todo esto porque viaja con coche de guaguas. “Me siento vulnerable, el tener que ir con tus hijos y no te paren, que no puedas subir (…) Estuve tres cuartos de hora esperando que un chofer me parara”, señaló la joven madre en conversación con CHV Noticias.