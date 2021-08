Este jueves se cumplen 10 años del accidente CASA 212, un lamentable hecho que provocó la muerte de las 21 personas que salieron desde el grupo 10 de la FACh co n destino a Juan Fernández. Entre ellos, el reconocido animador Felipe Camiroaga y Felipe Cubillos, líder del Desafío Levantemos Chile.

A raíz de esta conmemoración, CHV Noticias realizó un reportaje que aporta nuevos antecedentes a este caso y que busca ayudar a dilucidar las responsabilidades de este suceso que enlutó al país, ya que inicialmente fueron culpados los pilotos de la aeronave, pese a que la planificación de vuelo fue realizada por otros oficiales.

Sobrecargo de pasajeros, condiciones climáticas adversas, presiones para emprender el viaje, entre otros datos, fueron dados a conocer en esta investigación periodística. Un reportaje que además fue comentado por María Graciela Quinteros, mamá teniente Carolina Fernández, quien piloteaba el avión en esa fatídica jornada.

En conversación con Contigo en Directo, Quinteros manifestó que “la conmemoración de los 10 años siempre es un tema muy doloroso, para la familia en general de los 21, porque es una herida abierta que no nos ha permitido vivir un duelo“.

“Uno espera que la justicia actúe a la altura de la situación. Eso espero yo de la Corte Suprema, porque esta tragedia no fue un caso fortuito como inicialmente lo declaró la Corte de Apelaciones de Valparaíso”, sostuvo Quinteros.

Por otro lado, la madre de la teniente argumentó que con su hija ha existido “una falta y error de derecho profundo, porque acá se culpa a los pilotos de algo que no está acreditado“. Explicó que los aviones militares no tienen caja negra, por ende, “acá no hay cómo saber, no hay ningún registro de cómo saber qué pasó en ese vuelo, y se está culpando a ellos porque se supone que hicieron tal cosa”.

Relación con la FACh

Al ser consultada sobre su situación con la Fuerza Aérea (FACh) luego del accidente, Quinteros aseguró que “desde el primer o segundo aniversario, nunca se han pronunciado en nada”, ni con ella ni con el resto de las 20 familias afectadas.

Incluso señaló que “jamás, ni siquiera han asistido o enviado alguna cosa representativa que se ha hecho año a año” en las misas de las víctimas.

Sin embargo, “no albergo rabia” en contra de la FACh, aclaró, aunque “sí muchos sentimientos encontrados, porque se supone que es una institución donde actúan profesionales, y en esta tragedia, fallaron muchos de esos profesionales“.

Qué espera en el caso

Finalmente, la madre de la teniente Fernández aseveró que de la Corte Suprema “espero una reparación en justicia, no en dinero. Mi hija no tenía precio”. Asimismo, explicó que “lo que he perseguido siempre, tanto en la corte penal como civil, es que se reciban y acojan las responsabilidades de quien la tiene”.

“No empecemos a poner como chivo expiatorios a los pilotos, porque este vuelo partió en Antofagasta con una planificación que no hicieron ellos y que bien lo recoge el reportaje. Ellos (pilotos) fueron nombrados dos días antes, entonces después hacer un escarnio público con dos pilotos que no pueden defenderse, y sindicarlos como responsables de la tragedia… ellos son víctimas”, dijo.

“Ellos nunca supieron que, por ejemplo, dos aviones habían rehusado antes. Que uno había reventado un neumático. Esa información jamás les llegó, eso no lo supieron”, agregó.

En cuanto a la FACh, dijo que “no espero nada”. Eso sí, “esperaría que reconocieran en mi hija la primera mujer mártir que tienen, y no hay nada, absolutamente nada”.

Sin embargo, apuntó a que esta institución es dirigida “por personas soberbias que no se ponen en el lugar de nosotros las familias”, sentenció Quinteros.