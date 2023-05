“Yo no me quedaré callada”: El descargo de la madre de Tomás Bravo tras cierre de investigación por homicidio

Una fuerte declaración, a través de sus redes sociales, realizó la madre de Tomás Bravo, quien se desahogó luego de una audiencia que se sostuvo durante las últimas horas en torno al caso de su hijo.

A través de su cuenta de Instagram, Estefanía Gutiérrez publicó un extenso texto en el que detalló que la instancia judicial de este viernes “se suponía que era por cierre de investigación por homicidio contra el único imputado, porque legalmente ya terminó el plazo”.

En esa línea, la madre del niño desaparecido, y posteriormente encontrado muerto en 2021, aclaró que el caso no se cerró porque “solo es término de la primera investigación”, por lo que por ley llegó a su fin luego de cumplirse dos años.

“La causa de mi hijo sigue vigente y estará hasta que se encuentre verdad y justicia”, indicó.

“Estoy harta de estos indolentes”

En esa línea, Gutiérrez realizó un fuerte descargo ante el caso de la misteriosa muerte de su hijo, el cual aún no encuentra un culpable.

“Quiero manifestar mi malestar, estoy harta de estos indolentes. Para empezar, la audiencia era a las 9 am y se retrasó más de una hora. La fiscalía, querellantes y Defensoría de la Niñez nuevamente niegan la posibilidad a los medios de estar presentes, sabiendo que la causa de mi hijo es pública”, expresó.

“Ahora se preocupan de la honra de la ‘víctima’, a la que ellos mismos no han respetado, ellos han filtrado casi toda la carpeta de investigación (…) ¿Quién más puede estar filtrando? Si solo los intervinientes tienen la carpeta. ¿Sólo filtran lo que para ellos es conveniente? ¿Y sus errores por qué no?”, se preguntó.

En ese sentido, insistió en que no entiende por qué los medios de comunicación no pueden estar presentes y que en la audiencia “no hablaron nada de mi hijo, absolutamente nada de la causa, dijeron que no se podía hablar nada con la prensa, pidieron que no se hiciera nada público, pues lo siento, pero yo no me quedaré callada, bastante han jugado con nuestro dolor”.

Una de las últimas informaciones con respecto al caso se dio a conocer el pasado 9 de mayo, cuando se concretó la solicitud de sobreseimiento a favor del tío de Tomás Bravo, Jorge Escobar Escobar, quien estaba siendo investigado por la fiscalía.

Fue la Defensoría Penal el organismo que llevó a cabo esta solicitud luego de que el Ministerio Público decidiera no preservar la acusación de homicidio por la que se había formalizado a Escobar por no lograr las pruebas para acusarlo.

Pese a la audiencia de este 19 de mayo, quedan otras dos causas abiertas por la fiscal regional Marcela Cartagena por los delitos de sustracción y abandono de menor con resultado de muerte.