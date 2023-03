Mamá de Tomás Bravo aclara eventual demanda al Estado: “Mi foco es encontrar justicia para mi pequeño”

La tarde de este martes, la mamá de Tomás Bravo, Estefanía Gutiérrez, desmintió estar preparando una demanda contra el Estado por presuntas irregularidades en la investigación por la desaparición y muerte de su hijo.

A través de una publicación en su perfil de Facebook, escribió que “no es real”, afirmando que su foco principal es “encontrar verdad y justicia para mi pequeño hijo, no tengo otro mayor interés que no sea el mencionado”, expresó.

La corrección se da luego de que se publicara que Gutiérrez presuntamente presentaría una acción durante la audiencia del Juzgado de Garantía de Arauco, en el marco del debate sobre la reapertura de la investigación que solicita la Defensoría Penal Pública.

Sin embargo, aún cuando negó el hecho y señaló que no se ha planteado la idea de interponer una demanda al Estado, sí reconoció que tendría motivos de sobra en caso de cambiar de idea.

“De hacerlo, no sería en carácter monetario y estaría en todo mi derecho, y las razones me sobran“, advirtió en el texto que posteó en su perfil privado. “Durante estos dos años, el Ministerio Público me ha demostrado que un hecho tan terrible, para ellos es sólo ‘una comedia de errores‘”, reflexionó en la red social.

Informe reveló nuevas pericias

En otra noticia relacionada con el caso, este martes se dio a conocer el contenido de un informe reservado de Labocar, compuesto por 104 páginas, que revela que las huellas del calzado encontradas en el cuerpo y ropa del niño coinciden con las de su tío abuelo, Jorge Escobar.

En concreto, se trata de unos zapatos marca Albano, talla 39, que fueron periciados por personal especializado en febrero de 2021. Según concluyó el informe, el calzado, tanto izquierdo como el derecho, “poseen diseño compatible y coincidente dada su morfología (…) para producir las señales primarias (o de clase) de los rastros parciales observados” en las vestimentas de Tomás.

En conversación con Radio Bío-Bío, medio que publicó el informe, el defensor regional del Biobío y representante de Jorge Escobar, Osvaldo Pizarro, restó validez a este peritaje de Carabineros e insistió en la inocencia del imputado.

“Es un informe que no tiene un peso, no tiene una entidad, no tiene una seriedad, no tiene una metodología, no tiene la suficiente fuerza probatoria para poder pensar en sostener una acusación o en una imputación o una participación de Jorge Escobar en un homicidio”, indicó Pizarro.