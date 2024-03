“Me cuesta creer”: Magdalena Max Neef habló sobre querella contra Cristián Campos por abuso sexual

Tras conocerse la querella interpuesta por la Fundación para la Confianza en contra de Cristián Campos, algunas actrices alzaron la voz para ir en apoyo de Raffaella di Girolamo y condenar el supuesto abuso sexual que el actor habría cometido cuando él estaba en una relación con Claudia di Girolamo.

Sobre esto, las actrices Magdalena Max-Neef y Pepi Velasco fueron consultadas en el programa de Vía X, “Todo va a estar bien”. Ahí, solo Max-Neef se atrevió a contestar, pese a que su amiga Pepi, se negó a abordar el tema.

“He escuchado solamente la versión de la familia di Girolamo y la demanda, no he escuchado lo que tenga que decir Cristián Campos, a quien conozco desde hace mucho tiempo y siempre he tenido una buena opinión de él”, partió diciendo.

Luego agregó que “si efectivamente lo que dice Raffaella es así, me cuesta creer que no sea así. Para nosotros esto fue súper devastador, fue muy fuerte”. Luego indicó que tras conocerse la noticia, “nos llamábamos por teléfono y decíamos ‘¿Cómo?’, porque uno le tiene cariño a Cristián”, sin embargo, planteó que “la Fundación para la Confianza no avala cualquier denuncia”.

“Es muy fuerte, yo la verdad que encuentro que es terrible e imperdonable si es así”, aclaró luego.

“Si no es así, también es imperdonable que lo estén acusando falsamente, pero me gustaría escuchar la otra versión. A pesar de que no creo que hagan una denuncia así por bolitas de dulce”, cerró Max-Neef.

Querella contra Cristián Campos

Cabe recordar que tras conocerse la acción judicial, que indicaba que “gracias a la valentía y entereza de Raffaela di Girolamo, nos enteramos de su abuso sexual reiterado cometido por Cristián Campos Sallato. Este abuso comenzó a los 13 años, cuando ella era menor de edad; y se prolongó hasta sus 16, 17 años”, el acusado también alzó la voz.

“Estamos tranquilos con mis abogados preparando una respuesta en torno a esto, la que podría difundirse lo antes posible”, explicó el actor de 67 años.

