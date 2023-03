“Lo volvería a hacer”: Diputada Maite Orsini rompe el silencio por polémica del “telefonazo”

La diputada Maite Orsini (RD) se refirió por primera vez a la polémica del “telefonazo” realizado a la directora de Derechos Humanos y Protección de la Familia de Carabineros, general Karina Soza Muñoz, tras la detención del ex futbolista Jorge Valdivia ocurrida a fines de enero.

Al respecto, la parlamentaria negó “tajantemente haber cometido algún delito, alguna falta, alguna falta a la ética o alguna falta a la probidad”.

Asimismo, negó tener vínculos con fiscales para sacar a personas que hubieran estado detenidas o para borrar antecedentes penales, aclarando que a raíz de esta aseveración que trascendió en un medio de comunicación, “hice una autodenuncia en Fiscalía a fin de que se puedan esclarecer estos hechos y se pueda comprobar mi inocencia”.

En cuanto a la llamada en sí, estableció la siguiente cronología:

“Quiero señalar que el día 24 de enero recibí una llamada telefónica de una persona de alto conocimiento público, que me informa que el día anterior habría sido víctima por parte de Carabineros de apremios ilegítimos y de una detención ilegal“.

“Yo, al tomar conocimiento de esa información, me comuniqué con la generala encargada de Derechos Humanos, únicamente con el objetivo de ponerla en conocimiento de que había una persona de alto conocimiento público que estaría haciendo una denuncia a través de los conductos regulares por apremios ilegítimos”, agregó.

“En esa conversación yo no le solicité ninguna información, ninguna diligencia y no intercedí en favor de ningún tercero“, cerró, aclarando nuevamente que su llamado a la autoridad de Carabineros “no era porque la persona era o no era cercana a mí, tenía que ver con el alto conocimiento público que tenía esa persona y cómo eso podía afectar a la institución“.

Por lo mismo, aseveró, “lo volvería hacer”.

Antecedentes de la detención

Según consignó La Tercera, el arresto del ex futbolista se habría originado luego que fuera controlado mientras trotaba en un parque de Vitacura. En ese contexto, le habrían pedido su carnet de identidad, pero no lo tenía a mano, por lo cual se desató una discusión con el personal policial, siendo llevado a una comisaría esposado.

Producto de lo anterior, Valdivia se comunicó con la parlamentaria -que se encontraba en La Habana, Cuba- para explicarle que quería querellarse contra la institución debido al procedimiento. Ante esto, Orsini tomó su celular y llamó directamente a la general Soza.

Al respecto, la autoridad policial aseveró que “sí, efectivamente, ese llamado ocurrió. Fue tal como recibo llamados de un montón de gente, como el INDH, la Defensoría de los Derechos de la Niñez, ONGs, otros parlamentarios y de otros servicios gubernamentales”.

De acuerdo al relato de Soza, la legisladora le había manifestado “que eventualmente habría una vulneración de derechos” contra Valdivia, luego de ser arrestado en una comisaría en el sector oriente de la capital.