Maite Orsini relató sorpresivo asalto del que fue víctima en Santiago: “Mala mía, iba mirando el celular”

La diputada Maite Orsini se refirió a través de sus historias de Instagram al asalto que sufrió este jueves por dos motochorros en el centro de Santiago, justo cuando iba de camino a su oficina en Recoleta.

De acuerdo a la información policial, los sujetos le arrebataron su teléfono móvil mientras ella lo estaba utilizando. También se precisó que no hubo lesiones provocadas por los delincuentes tras el robo por sorpresa.

Maite Orsini: “Mala mía, iba en la calle mirando el celular”

“Vi que se filtró una denuncia que hice en Carabineros sobre un robo por sorpresa del que fui víctima hace algunas horas. Quiero decir que estoy bien, iba caminando a mi oficina en la comuna de Recoleta con el celular en la mano, mala mía, iba en la calle mirando el celular“, partió diciendo la diputada Orsini.

“Pasó una moto, me sacó el celular de las manos y siguió. No sufrí ningún tipo ni forma de violencia, luego me dirigí a Carabineros e hice la denuncia correspondiente y no tenía intención de que saliera en la prensa, ni que se filtrara, ni que se preocuparan”, precisó sobre lo ocurrido.

Finalmente, ante la preocupación de sus seguidores, ella aclaró cuál es su estado de salud: “Quiero decirles que estoy bien, estoy entrando a una actividad con adultos mayores. Gracias por la preocupación, estoy perfecto, no me pasó nada. Sólo me sacaron el celular de la mano y arrancaron”, cerró.

