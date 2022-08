“Pida perdón no a mí, a ellas”: Maite Orsini respondió a Felipe Kast por comentadas críticas a Bomberos

Una intervención de la diputada Maite Orsini en la Cámara, durante el martes, ha causado controversia en el Congreso y ha sido de lo más comentado en redes sociales, posicionándose como tendencia desde la jornada de ayer.

Se trata de una crítica que realizó sobre la institución de Bomberos, luego de que la instancia aprobara el proyecto que busca entregar una pensión de gracia a los voluntarios con al menos 50 años de servicio.

¿Qué dijo la diputada?

La legisladora de Revolución Democrática (RD) tomó la palabra para expresar la siguientes reflexión para explicar por qué votó en contra: “Creo que es hora de que problematicemos la relación que tiene el Estado de Chile con los bomberos. Bomberos hoy día funciona como una institución privada, funcionan de la misma forma que funciona una junta de vecinos o un club deportivo”.

“Si bien cumplen una labor pública -continuó- el Estado y el poder civil no tienen ninguna injerencia en cómo se toman las decisiones respecto a cómo enfrentamos las emergencias en nuestro país, el poder civil no tiene ninguna injerencia en cómo se gastan los recursos ni en una estrategia para prevenir los hechos de calamidades públicas y ellos gozan de mucha independencia“.

En la misma línea declaró que si bien “valoran esta independencia”, ahora se propone que se les paguen pensiones “y se les reconozca el trabajo, que realmente es muy valorable que hacen día a día”, pero “no quieren establecer políticas de no discriminación, todavía hay compañías de bomberos en nuestro país que no permiten el acceso a mujeres a sus filas“.

“Es la única institución en Chile que sigue discriminando arbitrariamente a mujeres, a diversidades para poder entrar a sus filas”, cuestionó, junto con expresar que “no quieren rendir cuentas sobre los gastos que efectúan, no quieren establecer protocolos de acoso sexual, aunque las violaciones y el acoso sexual proliferan en las filas de los bomberos”.

“Entonces, o son realmente independientes y se financian por sí mismos o son dependientes del Estado y se ciñen a las normas que nos hemos dado todas las instituciones del Estado, se ciñen también al control civil, a la transparencia y a la democratización de las instituciones”, concluyó su alocución.

Crítica

Entre los varios comentarios que se generaron inmediatamente tras sus palabras, uno que causó revuelo fue el del senador Felipe Kast (Evópoli), quien pidió a la diputada que entregara al Ministerio Público los antecedentes de sus acusaciones: “Bomberos ¿qué opinan de acusación de Maite Orsini? ‘violaciones proliferan en las filas de los bomberos’ acusaciones son graves“.

“Si diputada tiene evidencia está obligada a ir a la justicia (y la aplaudo). Si no la tiene, seria grave difamación contra Bomberos“, complementó en Twitter.

Quizás el senador no lee la prensa o simplemente no le importan los temas que afectan a las mujeres pero, según datos de la Fundación Yo te creo, el 46% de las bomberas ha sido víctima de abuso sexual o violación. pic.twitter.com/FqMNOb3Jh6 — Maite Orsini Pascal 🌳 (@MaiteOrsini) August 10, 2022

“Que se retracte y pida perdón”

Posteriormente, la congresista de RD reiteró sus palabras y puso sobre la mesa más antecedentes para respaldar sus dichos a través de su cuenta de redes sociales.

“Cuando tomé conocimiento de esta información trabajé, en conjunto con el Ministerio de la Mujer, un proyecto para establecer protocolos de acoso sexual en bomberos, el que fue aprobado en la Cámara en marzo. Sin embargo, no ha avanzado su tramitación en el Senado.

Asimismo, envió una réplica directa a Kast: “Le pido al senador, en nombre de las voluntarias abusadas, violadas y discriminadas, que se retracte y pida perdón no a mí, si no que a ellas. Se escandalizan cuando se habla de bomberas abusadas dentro de la institución, pero no PORQUE hay bomberas abusadas dentro de la institución”.

Finalmente, Orsini destacó que “valoro y respeto la labor que realizan, desinteresadamente, miles de bomberos y bomberas en Chile“, y justamente por eso “me importa que la institución se modernice respetando los mínimos de transparencia, la no discriminación y los protocolos de acoso. ¿Es demasiado pedir?”.

Desde @c_justicialibre se han recopilado más de 300 fallos de cortes del país que resuelven reclamos por acoso, maltrato, discriminacion y violencia de género. 2 ⁄ 3 de ellos son condenatorios para los cuerpos de bomberos y actualmente tienen causas vigentes en fiscalía. pic.twitter.com/hSxQqmu0qk — Maite Orsini Pascal 🌳 (@MaiteOrsini) August 10, 2022